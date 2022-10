Sinistra senza il minimo pudore: non le va bene neppure lo sgombero del rave party di Modena

Che la sinistra abbia in seno uno strano e distorto concetto di legalità è affare ben noto. L’ennesima conferma ci arriva da una dichiarazione che, lasciatemelo dire, lascia alquanto basiti. Migliaia di persone, tra cui molti stranieri, hanno raggiunto dalla serata di venerdì un capannone abbandonato dove si tiene un grande rave party di Halloween a Modena. Una maxi-festa clandestina, intitolata “Witchtek 2K22”, che ha richiamato 3.500 giovani da tutta Italia e da altri Paesi europei, per lo più di meno di 25 anni.

Rave party di Modena, fingono di ignorare l’evidenza

Immediatamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato e liberare l’area al più presto. In pratica cosa ha fatto? Ciò che dovrebbe fare chi è responsabile di garantire la sicurezza e sgombrare il campo da ogni forma di illegalità. Il suo lavoro. C’è una festa non autorizzata con migliaia di persone che si sballano per ore e che non può certo definirsi una serata danzante fra amici. Solo chi vuole far finta di ignorare l’evidenza, nega che i rave sono da sempre coacervi di alcool, droga e spesso violenza.

Erano abituati al lassismo della Lamorgese

È vero che disabituarsi al lassismo della Lamorgese è un esercizio non semplice, ma dal Viminale ci arrivano concreti segnali di un repentino cambio di rotta. Finalmente diciamo noi. Ecco, ho specificato il noi perché purtroppo questa ventata di legalità non è stata accettata da tutti di buon grado. Specialmente da chi non ha mai ritenuto l’insicurezza dilagante un’emergenza da dover affrontare. Parlo del Pd e alleati, i quali, evidentemente spiazzati nel vedere ciò che fino a ieri non avevano mai visto, si sono lasciati andare ad una dichiarazione desolante. Per loro ovviamente. Noi a queste uscite della sinistra ci siamo abituati. Sentite cosa sono riusciti a dire: “ L’ordine di sgomberare il rave-party ci sorprende e ci preoccupa”. Avete capito bene! Sono preoccupati che oggi qualcuno possa garantirci sicurezza e legalità. Ora è tutto chiaro.

Per il Pd il rave party è normale

Ecco perché il Pd non si è mai posto il problema di dare una svegliata all’ex ministro Lamorgese nei suoi letarghi gestionali. Perché per il Pd era tutto perfettamente normale ed oggi si trovano confusi e spiazzati davanti ad una destra, che dopo solo pochi giorni al governo, è riuscita in ciò che la sinistra non è riuscita in tutti questi anni.