Roma, un uomo nudo sulla Tuscolana filmato dai passanti: sta diventando un’abitudine

A Roma siamo ormai oltre, siamo all’indifferenza. Capita che un uomo nudo cammini tranquillamente sulla Tuscolana. Del tutto spogliato ha percorso una delle arterie principali e trafficate di Roma. È quanto successo nel pomeriggio di martedì 25 ottobre, informa l’attento Roma today . L’allarme è stato dato solo dopo le 17:30 con una chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto è arrivata la polizia con quattro volanti e un’ambulanza. E l’uomo è stato bloccato, coperto dagli agenti e portato in ospedale.

Roma, degrado Capitale: un uomo nudo sulla Tuscolana, filmato dai passanti

Il video dell’uomo nudo mentre passeggia incurante del mondo che lo circonda, riportato da Roma today è il frutto della ripresa di un passante. Il che sta a dimostrare che oramai il romano medio è “vaccinato” alle bizzarrie più strane. E le filma perché ormai “fa fico”, “è divertente” diffondere le immagini meno dignitose di una Capitale in disfacimento. Per poi riderne con amici e diffonderlo sui social. Quasi con il gusto di essere protagonisti diun film dell’orrore. Bagni nudi nelle fontane della Capitale e pediluvi sono all’ordine del giorno nella fontana del Tritone e in quella delle Naiadi, tra le più gettonate. Spesso gli interessati danno una spiegazione surreale alle forze dell’ordine che intervergono: “Avevo caldo”.

Sta diventando un’abitudine: dall’indignazione all’indifferenza

Il degrado capitale arriva ai panni stesi sulle transenne della stazione Termini. Che sono ormai una prassi di persone senza fissa dimora che dormono proprio nello spiazzale. Il degrado la fa da padrone e non da oggi. Non è la prima volta che uomini completamente nudi si aggirino nelle vie, nei parchi pubblici e vengano filmati e diffusi sui social. Addirittura uno fu ripreso in un supermercato, girare completamente svestito, prendere prodotti, andare alla cassa, pagare e andarsene. Nella naturalezza più assoluta. Sta diventando un’abitudine, un fatto folkloristico, il “colore” di Roma. Assieme alle famiglie di cinghiali che scorazzano ovunque. Ma la “moda” di girare senza vestiti, bisogna dire, è un trend che dilaga anche fuori dal Raccordo anulare, come abbiamo sempre documentato per onor di cronaca. Anche se, ormai, sembra che siano notizie derubricate a “colore”, a “scene di ordinaria follia”, senza che nessuno sollevi una questione di decoro e di sicurezza.