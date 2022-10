Parla l’acrobata del circo dopo la paurosa caduta a Terlizzi: “Tornerò presto in forma” (video)

Tragedia sfiorata venerdì sera al Circo Greca Orfei, nella tappa di Terlizzi, nel Barese. L’esibizione di una giovane trapezista si è conclusa con una drammatica caduta a testa in giù da oltre 4 metri. Mineri Iosebadze, una 24enne ucraina di Kharkiv, ha perso la presa ed è caduta da alcuni metri davanti agli occhi degli spettatori. La giovane #artista é stata trasportata al Policlinico di Bari dove é ricoverata in prognosi riservata per le fratture riportate in piu’ parti del corpo. Lo spettacolo è stato sospeso e nel circo allestito in viale dei Lilium a Terlizzi sono intervenuti i carabinieri.

Soccorsa immediatamente, l’acrobata ucraiana è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. Per lei alcuni giornali locali, a caldo, hanno scritto di pericolo di una eventuale frattura del cranio.

Il circo Greca Orfei sull’incidente di Terlizzi: “Non diffondete fake news”

La nota del circo Greca Orfei è arrivata con un post su Instagram: “La ragazza è fuori pericolo, è ancora in ospedale per accertamenti, ma sta bene ed è cosciente. Vi preghiamo di non condividere fake news”. Sul suo profilo personale è intervenuta anche la protagonista, suo malgrado, della vicenda. “Ciao a tutti, mi chiamo Mineri e sono un’acrobata. Ieri con mio grande rammrarico è avvenuto un incidente e sono caduta da un attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo, i medici dicono che tornerò presto in forma. Non è successo niente di più grave”