Nunzia De Girolamo dopo nove anni assolta anche in appello. «Finisce un incubo terribile»

Confermata in appello l’assoluzione di Nunzia De Girolamo e altri cinque imputati nell’inchiesta sulla Asl di Benevento.

Assolta in appello Nunzia De Girolamo

In primo grado il Tribunale di Benevento aveva assolto tutti e otto gli imputati e il pm Assunta Tillo aveva impugnato sei delle otto assoluzioni, tra cui quella dell’ex ministra ed ex parlamentare Nunzia De Girolamo, dei suoi collaboratori Giacomo Papa e Luigi Barone, dell’ex direttore generale Michele Rossi, dell’ex direttore amministrativo della Asl Felice Pisapia e dell’ex responsabile budgeting Arnaldo Falato.

Confermata la sentenza di primo grado

In appello, il sostituto procuratore generale aveva chiesto condanne a sei anni per De Girolamo e Rossi per tentata concussione e concussione e a cinque anni per Papa, Barone, Pisapia e Falato per concussione. La Corte d’Appello però ha dato ragione alle difese e per tutti i sei imputati è stata confermata l’assoluzione anche in secondo grado.

L’ex parlamentare: «Assolta dopo nove anni»

«Assolta dopo nove anni, finalmente finisce un incubo terribile». Così l’ex ministra Nunzia De Girolamo commenta all’Adnkronos l’assoluzione.

«Sono felice – aggiunge l’ex parlamentare del Pdl e poi del Nuovo centrodestra di Angelino Alfano – che anche la Corte d’Appello abbia confermato la mia assoluzione piena e ringrazio chi, in questi anni difficili, mi ha dimostrato vicinanza e affetto. Resta, certo, l’amarezza per il linciaggio mediatico subito», conclude la De Girolamo, ricordando come proprio l’inchiesta l’abbia «costretta a lasciare da ministro».

Nel 2020 aveva così commentato l’assoluzione in primo rado. «Oggi ha vinto la giustizia – aveva detto – io ho solo perso sette anni di serenità. Mi sono dimessa da ministro, pur non essendo indagata, per difendere la mia dignità».