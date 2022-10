Nonni, la festa che unisce. L’omaggio dei leader. Meloni: nonna, avrei voluto averti al mio fianco

Oggi, domenica 2 ottobre 2022, è la Festa dei nonni. Istituita per legge dal parlamento italiano nel 2005, si celebra in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. Una festa che unisce la politica. Il presidente Sergio Mattarella ha per primo reso omaggio ai valori dei nostri anziani.

Anche Giorgia Meloni ha postato una foto di lei accanto alla nonna con questo messaggio: “Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù. I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall’altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto”.

Matteo Salvini e Matteo Renzi postano anch’essi la loro foto con i nonni per rendere loro omaggio mentre Giuseppe Conte, nel suo post, definisce i nonni “una bussola per la nostra vita. Anche quando non ci sono più”. Per Antonio Tajani è invece la prima festa da nonno. “Buona festa a tutti i nonni d’Italia. Per me è la prima, non vi nascondo di essere molto emozionato. Spero di insegnare a mio nipote i valori della vita e il rispetto per tutti. Gli stessi valori che ho imparato a vivere dai miei nonni”.