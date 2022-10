Napoli, dopo 30 ore sul ponte l’uomo che voleva suicidarsi per amore è stato salvato dai pompieri (video)

Si è conclusa nel modo migliore la vicenda dell’uomo aggrappato al bordo di un ponte da oltre 30 ore e intenzionato a lanciarsi giù per motivi forse sentimentali. Sul viadotto del raccordo che collega Pianura al Vomero il 48enne minacciava il suicidio spostandosi di continuo per sottrarsi alla protezione di una rete sistemata sotto di lui, e nonostante gli appelli dei familiari accorsi sul posto. di lanciarsi nel vuoto. Secondo l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate “l’uomo si stava dirigendo al lavoro con il furgone di servizio e si è fermato sul ponte scavalcando la recinzione e minacciando di lanciarsi per problemi con la sua consorte, a sua detta non risolvibili”.

Alle 7 di questa mattina, dopo 24 ore esatte, l’uomo si trovava ancora sul bordo del ponte. La situazione non sarebbe migliorata nemmeno nelle ore successive fino a quando, nel primo pomeriggio di oggi, come da video in basso, i vigili del fuoco sono riusciti ad afferrarlo a trasportarlo oltre la recinzione, a cui era stato praticato un largo foro.