Morgan show contro i radical chic anti Meloni: prende la chitarra e gliele suona da Nicola Porro

Fuori programma a “Quarta Repubblica“: c’erano il cantautore Morgan e Vittorio Sgarbi, tra gli altri, e si parlava di cultura: è di destra o di sinistra? E soprattutto, gli intellettuali, sono sempre col cuore solo da una parte politica? Tema intricato e al centro di risibili polemiche sul lessico meloniano, messo al microscopio da una sinistra in vena di quisquilie. C’è un pregiudizio culturale verso Giorgia Meloni? Salta subito con i piedi nel piatto Nicola Porro. Sgarbi e Morgan non sono due ospiti a caso, visto che da qualche giorno hanno lanciato una chat whatsapp dal titolo “Rinascimento Dissoluzione” allo scopo di “arruolare geni”.

Morgan: “Non esiste la libertà di pensiero a sinistra”

Il critico d’arte prende la parola: occorre “ripristinare la verità”, ricordando che prima del 1968, la cultura di fatto era conservatrice. Dalla “rivoluzione sessuale” in poi, analizza Sgarbi, èè cambiato tutto e non in meglio come si credeva. La cultura è diventataa terreno d’occupazione di una sinistra che ha “omologato” la cultura, escludendo tutto ciò che non rientrava nei propri schemi. Il libro La cappa di Marcello Veneziani ne è un saggio esemplare. Morgan concorda e incalza: “La libertà di pensiero di cui tanti si riempiono la bocca non esiste – dice -, perché non appena uno si discosta dall’omologazione, allora viene massacrato. Con me è successo spesso, perché sono bizzarro e fuori dagli schemi”.

Morgan: “Agli artisti di sinistra interessa solo il denaro”

Morgan è stato l’autore di una iniziativa che ha tenuto banco prima delle elezioni. Quando ha inviato a Giorgia Meloni un lettera per sensibilizzarla sul teme dell arti e dello spettacolo. Fu criticato: “Le ho scritto, perché lei non se la tira“, disse. Per lui “gli artisti di sinistra” non sanno neppure bene cosa sia la politica: “Pensano solo al successo della loro canzone. Perché tutto quello che in mente il denaro. Non hanno nessun altro sogno se non quello di diventare ricchi. E trovo tutto questo di una banalità pazzesca”. A questo punto il “colpo di teatro”.

“Serenata” al vetriolo ai radical chic