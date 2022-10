Metodo di Bella: «Guariti 15 giovani colpiti da osteosarcoma metastatico. Ma la censura continua»

Passo dopo passo il Metodo di Bella riscuote sempre più l’interesse delle riviste scientifiche. È stato pubblicato sulle maggiori banche dati biomediche ( www.pubmed.gov e https://www.researchgate.net ) lo studio clinico sull’applicazione del Metodo Di Bella negli osteosarcomi. Si tratta di tumori maligni rari che colpiscono le cellule ossee e, raramente, alcuni tessuti molli al di fuori dell’osso.

Metodo di Bella, lo studio

Lo studio parla di 15 casi, si tratta di giovani e giovanissimi colpiti da osteosarcoma metastatico polmonare che hanno superato i cinque anni di sopravvivenza, due i dieci anni. Un risultato che lascia ben sperare. «Il dato che ritengo possa essere di qualche interesse per la comunità scientifica – spiega il dottore Giuseppe Di Bella, figlio del professore Luigi Di Bella – è la sopravvivenza a cinque anni degli osteosarcomi metastatici trattati con i protocolli oncologici del 30,5%,mentre col Metodo Di Bella si sale all’ottanta per cento». Titolo dello studio è A retrospective observational study on cases of osteosarcomas treated with a multitherapy: The rationale and effectiveness. Firmato da Giuseppe Di Bella, Luigi Di Bella e altri.

Metodo Di Bella, guariti 15 giovanissimi

«Nella pubblicazione – continua il medico – ho riportato i meccanismi biomolecolari che rendono particolarmente elevata l’incidenza degli osteosarcomi nell’età scolare e nell’adolescenza. Questi meccanismi spiegano l’aggressività con metastasi prevalentemente polmonari e le mediane di sopravvivenza particolarmente limitate nell’osteosarcoma metastatico, quasi sistematicamente ad esito infausto».

«Diversi pazienti hanno superato i dieci anni in assenza di malattia»

«La coincidenza del livello minimo di melatonina nelle fasce di età colpite, in coincidenza col picco massimo dell’ormone della crescita (GH), particolarmente concentrato nelle stesse zone di accrescimento osseo in cui si sviluppa il tumore, spiega il meccanismo biomolecolare dell’insorgenza del sarcoma e la sua risposta positiva al Metodo Di Bella mediante gli elevati dosaggi di melatonina idrosolubile MDB, e della somatostatina, inibitore biologico dell’ormone della crescita, il GH. Diversi dei quindici casi metastatici pubblicati, guariti stabilmente da oltre cinque anni, hanno già superato i dieci anni in assenza di malattia». (Su https://www.researchgate.net la pubblicazione per esteso in inglese è reperibile a questo link).

L’amarezza del dottor Giuseppe Di Bella