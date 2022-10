Meloni: “FdI ha votato Fontana convintamente. Saprà ricoprire questo ruolo con equilibrio”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana” lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “FdI lo ha votato convintamente e siamo certi che saprà ricoprire questo ruolo così prestigioso con senso delle Istituzioni, equilibrio e imparzialità. Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione”.

Prima dell’elezione dell’esponente leghista, la Meloni ha scambiato alcune battute a Montecitorio commentando le polemiche dell’opposizione su Fontana pro Putin e omofobo? ”L’opposizione fa l’opposizione”, taglia corto la leader di Fratelli d’Italia. ”Mi sembra normale – spiega la leader di FdI – che dica quello che ritiene di dire… Anche io sono stata accusata di essere omofoba per non essere d’accordo con l’adozione degli omosessuali. Ma se mi dovessi preoccupare di quello che dice l’opposizione, non farei il governo…”.

Le congratulazioni di Meloni al neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana

“Alla prima votazione eletto anche il Predidente della Camera dei Deputati. Vivissime congratulazioni al neopresidente Lorenzo Fontana che saprà rappresentare al meglio la centralità del Parlamento in un rapporto di leale collaborazione con il futuro Governo”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli.

“Complimenti e buon lavoro al presidente della Camera Lorenzo Fontana che conosco e stimo da tanti anni, saprà rappresentare deputate e deputati con competenza e senso delle istituzioni. Per me e per la Lega è un orgoglio e una responsabilità”. Così Matteo Salvini su Facebook, dopo l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza di Montecitorio.