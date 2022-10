Lollobrigida è il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: “Difenderemo i nostri prodotti”

Francesco Lollobrigida è il nuovo ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. 50 anni, nato a Tivoli, vive a Roma, dove si è laureato in giurisprudenza. È sostenitore delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti e ha collaborato con San Patrignano. Entra in politica fin da giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, guidando l’organizzazione missina nella Provincia di Roma. Nel 1995, durante il servizio militare in Aeronautica, viene eletto nel COIR. Dal 1997 al 1999 è responsabile nazionale di Azione Studentesca, organizzazione degli studenti medi di Alleanza Nazionale.

Francesco Lollobrigida, il curriculum

Dal 1996 al 2000 è stato consigliere comunale a Subiaco, mentre dal 1998 al 2003 è stato consigliere provinciale di Roma. Dal 2005 al 2006 è stato assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea. Il 5 luglio 2006, viene eletto Consigliere regionale nel Lazio nelle liste di Fratelli d’Italia. Il 17 aprile 2010 è stato nominato assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini, incarico che mantiene fino al 12 marzo 2013. Il 20 dicembre 2012 insieme a Giorgia Meloni abbandona il PdL ed è tra i fondatori di Fratelli d’Italia.

Da capopgruppo di FdI a ministro

Alle elezioni politiche del marzo 2018 viene eletto alla Camera dei deputati, nelle liste di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Lazio 2. Il 27 giugno 2018 viene eletto capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, succedendo a Fabio Rampelli, eletto a sua volta vicepresidente della Camera dei deputati. Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale Lazio 1 – 02 e Lazio 2 – 02 risultando rieletto. Il 18 ottobre viene confermato capogruppo di Fdi alla Camera.

Lollobrigida: “Il nuovo ministero non è inedito, lo hanno anche in Francia”

Molto importante la variazione lessicale voluta dalla premier. Al ministero dell’Agricoltura si aggiunge “della sovranità alimentare”. Spiega il neo ministro all’Adnkronos: “Il nuovo ministero non è inedito, lo hanno anche in Francia. Hanno difeso meglio i loro prodotti. Riteniamo sia in linea con la vocazione che avremo anche noi, difendere i nostri prodotti”. Una linea cristallina che FdI ha sempre avuto a cuore.