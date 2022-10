Lo scoop della Cina: “La Russia è pronta a dialogare con Ucraina e Usa”. Telefonata Meloni-Zelensky

La Russia “si è detta disponibile a un dialogo con Ucraina e Stati Uniti”. Una scelta che la Cina “accoglie con favore”. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, secondo la ricostruzione del Global Times in merito al colloquio telefonico di ieri tra Wang e l’omologo russo Sergei Lavrov.

Pechino: La Russia è pronta al dialogo con Ucraina e Usa

Il gigante asiatico, ha affermato Wang, auspica che le parti “intensifichino gli sforzi diplomatici per attenuare e risolvere il conflitto al più presto. Con negoziati e altri canali politici”. Al centro del colloquio, ha detto ancora Wang, “anche il divieto di utilizzo di armi di distruzione di massa”. Lavrov, precisa il ministero degli Esteri di Mosca, ha “informato Wang degli sviluppi nell’operazione militare speciale”. E ha “ringraziato” il gigante asiatico – che non ha mai condannato l’invasione russa – “per il sostegno alla posizione della Russia sulla necessità di una soluzione equa intorno all’Ucraina”. Russia e Cina, riporta l’agenzia Tass, intendono “migliorare il coordinamento” a livello di Consiglio di Sicurezza Onu e nell’ambito delle organizzazioni internazionali.

Armi nucleari, Biden: Putin non dice la verità

Scettico il presidente americano Joe Biden sul fatto che Putin non voglia usare le armi nucleari. ”Se non ne ha intenzione, perché continua a parlarne? Perché sta parlando della capacità di usare un’arma nucleare tattica?”, ha detto il presidente Usa in un’intervista a NewsNation. Nel suo discorso di ieri Putin ha detto che non ha senso utilizzare l’arma nucleare contro l’Ucraina, che è da pazzi attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia e che la Russia non ha alcun bisogno di costruire una bomba sporca.

Telefonata Meloni-Zelensky

L’Italia conferma e rafforza l’asse con Kiev. Giorgia Meloni oggi ha sentito telefonicamente il presidente ucraino Zelensky. Per rinnovargli – come si apprende da una nota di Palazzo Chigi – “il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali. Sul fronte politico, militare, economico, umanitario. E per la futura ricostruzione. E ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina”. Nel corso del colloquio il presidente delConsiglio italiano ha auspicato “il rinnovo dell’intesa sull’esportazione del grano dai porti ucraini. Accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare. A sua volta il presidente ucraino, come ha scritto su Twitter, si è congratulato con Meloni e l’ha invitata a Kiev. “Mi sono congratulato per la sua nomina come primo ministro dell’Italia. Speranzoso in ulteriore fruttuosa cooperazione. Abbiamo discusso dell’integrazione dell’Ucraina nella Ue e la Nato. Le ho detto della situazione nel nostro paese e l’ho invitata a visitare l’Ucraina”.