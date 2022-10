Lamberto Dini: «Meloni intelligente e capace. Dobbiamo avere fiducia»

Certo, ci sono le incognite legate alla situazione internazionale, prima fra tutte la crisi energetica. Ma guardando al governo che verrà, «dobbiamo avere fiducia». Perché anche se «Giorgia Meloni arriva alla presidenza del Consiglio senza una grande esperienza governativa, è intelligente e capace». A dirlo è stato l’ex presidente del Consiglio, Lamberto Dini, a Palazzo Madama in queste ore in cui i senatori si stanno registrando in vista dell’avvio ufficiale della legislatura.

Dini: «Meloni intelligente e capace. Dobbiamo avere fiducia»

Dunque, «dobbiamo avere fiducia» nel venturo governo Meloni, ha esortato Dini, augurandosi che «faccia bene» e chiarendo di ritenere che «questa maggioranza abbia buone intenzioni di governo di alto profilo». «Giorgia Meloni eredita una situazione difficile. Io avrei detto: l’Italia per i prossimi due anni ha bisogno del gas russo. Ma questo non è stato fatto. Ormai è troppo tardi. Però nonostante ciò che dice Cingolani resta la domanda, e il 2024?», ha aggiunto l’economista, di fatto ribadendo il giudizio non lusinghiero espresso già qualche giorno fa intorno allo scenario che «Meloni sta ereditando dal governo Draghi».

I parlamentari verso «un lavoro più intenso: serve maggiore presenza»

Ma Dini un pensiero lo ha rivolto anche ai senatori e ai deputati che si apprestano a iniziare il servizio: «In questa legislatura sarà richiesta una maggiore presenza di tutti i parlamentari rispetto al passato. Il lavoro sarà più inteso e sarà ridotto il numero delle commissioni».