La faccia tosta della Boldrini: “La Meloni è donna? Non tutte sono uguali” (video). E meno male…

“Non tutte le donne sono quali e non è detto che se una donna arriva ad essere Premier faccia politica a vantaggio delle donne. Penso che Meloni non abbia mai messo questo punto tra le priorità, non credo ci saranno cambiamenti per le donne e tra l’altro è il partito con meno elette”. Ieri, mentre entrava alla Camera, la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini arrivata per l’assemblea dei parlamentari eletti del partito si è lasciata andare a dichiarazioni sprezzanti nei confronti di Giorgia Meloni, arrivando al delirio quando sostiene che Fratelli d’Italia, che è il partito che ha fatto crescere e portato una donna ai vertici del Paese, sarebbe maschilista avendo eletto meno parlamentari di tutti gli altri. “Non tutte le donne sono uguali”, dice l’ex presidente della Camera reduce dalle figuracce in piazza. E meno male che non tutte sono come lei, astiose e offensive.

Il video della Boldrini che accusa la Meloni