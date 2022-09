Boldrini litiga con le femministe e viene cacciata dalla piazza: “Allora fatevi difendere dalla Meloni!” (video)

La scena è memorabile: Laura Boldrini scende in piazza con le femministe – quelle che protestano contro la Meloni e le farneticanti accuse di voler cambiare la legge sull’aborto ma se ne fregano delle persecuzioni alle iraniane – e viene cacciata dalle donne, arrabbiate più con lei che con la leader di FdI. Al punto che una di loro, all’apice della rissa, le intima: “A questo punto vattene, che ci stai a fare qui?”.

La Boldrini cacciata dalla piazza delle femministe

Che affronto, per la paladina del gentil sesso, la pasionaria di sinistra, appena ripescata in Parlamento con il Pd nelle elezioni più disastrose nella storia della sinistra. Nella manifestazione in difesa dell’aborto, andata in scena ieri in piazza Esquilino a Roma, alcune donne accusano la Boldrini di essere complice dei tagli alla sanità e della pillola abortiva a pagamento. Boldrini le risponde indignata: «Io rappresento dei principi e dei valori». Ma la ragazza ruggisce: «Lei non rappresenta nulla, ve ne dovete andare. A lei di chi sta nei quartieri popolari non gliene frega niente. La legge 405 non viene applicata ma lei non ne conosce l’esistenza». Alla fine Boldrini si sfoga«Allora questa legge ve la difenderà Fratelli d’Italia».

Diritto all’#aborto, #Boldrini contestata a #Roma: «Vada via questa piazza» pic.twitter.com/l2lKY2TLwG

