India, arrestati 4 writers italiani: graffiti su due vagoni della metro il giorno dell’inaugurazione

Quattro writers italiani sono stati arrestati domenica in India dalla polizia. L’accusa è di aver “deturpato con graffiti” due vagoni della metro di Ahmedabad, nello stato occidentale di Gujarat. Lo riferiscono i media indiani, citando fonti di polizia, secondo cui l’arresto è avvenuto sulla base delle riprese delle telecamere a circuito chiuso.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì, lo stesso giorno in cui il premier indiano Narendra Modi ha inaugurato una linea della metropolitana in un’altra zona della città. Secondo polizia, avrebbero causato “danni per circa 50.000 rupie (circa 625 euro) alla proprietà pubblica”.

Gli italiani arrestati sono stati identificati come il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto (Teramo), il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito (Ancona), il 21enne Daniele Stranieri di Spoltore (Pescara) e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno).

In India i writers accusati di altri atti vandalici

I media indiani hanno pubblicato la foto dei quattro italiani all’interno di una stazione di polizia. L’accusa per loro è di avere danneggiato una pubblica proprietà, per un danno di 50 mila rupie (circa 600 euro), e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico. I writers sono in India con un visto turistico di un mese e sono arrivati a Mumbai da Dubai lo scorso mercoledì. La polizia ha dichiarato ai media che nell’appartamento affittato dal gruppo, e dove sono stati rintracciati dagli agenti, sono state trovate numerose bombolette spray di vari colori. Secondo quanto raccontato ai media da un agente, i writers affermano di avere disegnato i murales e le tag “per gioco” e che la scritta “Tas” significherebbe “tagliatelle alla salsa”. Molto probabilmente i quattro verranno trasferiti a Mumbai dove, secondo, quanto documentato dalle videocamere di sicurezza della metropolitana, avevano tentato di compiere gesti analoghi, senza riuscirci.

Secondo i media locali lo stesso gruppo di writers, nei giorni scorsi, avrebbe colpito in altre zone dell’India: in particolare, avrebbe deturpato con le scritte “Splash” e “Burn” altri quattro vagoni della metropolitana di Kochi, a Kerala.