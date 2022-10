Il primo Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni: «Lealtà, responsabilità e spirito di squadra»

Giorgia Meloni suona la campanella e prende il via il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo. La prima donna premier della storia italiana – nella sala al primo piano di Palazzo Chigi con tavolo ad anello che ospita le sedute dell’esecutivo – siede tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (alla sua sinistra) e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani (alla sua destra). L’altro vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, siede alla destra di Tajani, poco distante.

Primo Consiglio dei ministri, l’appello di Giorgia Meloni

Da Giorgia Meloni arriva un forte richiamo al senso di responsabilità e di lealtà. Lo rende noto l’Adnkronos. Rappresentare tutti gli italiani «è un onore», bisogna agire sempre con spirito di squadra. Questo esecutivo sarà una «bella sorpresa» per tutti e per l’Italia.

Mantovano sottosegretario, Tajani e Salvini vicepresidenti

Alfredo Mantovano, come da attese, è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Attribuite le funzioni di vicepresidenti del Consiglio ad Antonio Tajani e Matteo Salvini. «Il Presidente Meloni ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella», si legge nella nota di palazzo Chigi. Al termine della riunione, il premier e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini «hanno rivolto gli auguri di buon lavoro ai ministri e al sottosegretario alla Presidenza».

Ciriani: tutti impegnati a garantire il numero

In Consiglio dei ministri «sono intervenuti anche Tajani e Salvini con parole molto belle di incoraggiamento, lealtà e compattezza». Lo dice Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento. «Siamo chiamati tutti a essere responsabili. Siamo stati eletti per garantire il governo e la maggioranza, quindi non c’è da scherzare e tutti devono essere impegnati a garantire il numero. L’impegno è per tutti».