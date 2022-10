Il centrodestra andrà unito alle consultazioni con Mattarella: l’incidente al Senato è archiviato

Lo strappo di Forza Italia è acqua passata. L’elezione senza colpi di scena del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, votato compattamente dai deputati azzurri, archivia l’incidente al Senato. Il centrodestra va avanti compatto.

Salvini: il centrodestra andrà compatto alle consultazioni

Alle consultazioni con il capo dello Stato la maggioranza uscita dalle urne andrà unita. “Ma certo è ovvio”, dice Matteo Salvini soddisfatto per l’esito del quarto scrutinio a Montecitorio. Che ha ‘incoronato’ il vicesegretario del Carroccio terza carica dello Stato. “Ieri c’è stato un piccolo incidente di percorso. Nell’arco di 5 anni sarà nullo”, aggiunge il leader della Lega subito dopo l’elezione di Fontana. Poi aggiunge di non vedere l’ora che il governo inizi a lavorare. “La mia squadra ce l’ho bene in mente. Alla prima votazione utile eletto presidente del Senato e della Camera. Uno a zero palla al centro: dedicato a quei politici e giornalisti di sinistra che pensavano saremmo stati qui a settimane”.

Rampelli: sono ottimista, andremo insieme al Colle

In mattinata anche Fabio Rampelli, dai microfoni di Rainews24, aveva scommesso sull’unità del centrodestra alle imminenti consultazioni al Colle. “Penso che andremo insieme. Sono ottimista”, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia. Identico il parere di Maurizio Lupi di Noi Moderati. “C’è un problema di discussione all’interno di Forza Italia. Legittima, che appartiene a Forza Italia non ad agli altri. Ma vedrete che andremo insieme alla consultazione”, dice alla stampa.

Le consultazioni partiranno dal 19 ottobre

Le consultazioni al Quirinale non partiranno prima del mercoledì 19 ottobre. Soltanto nel pomeriggio del giorno prima, infatti, i gruppi parlamentari si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti. Il 20 e il 21 ottobre è in programma a Bruxelles un Consiglio europeo particolarmente importante al quale parteciperà Mario Draghi, premier ancora in carica per gli affari correnti. Anche in caso di consultazioni a tempi record, difficilmente Mattarella assegnerà l’incarico in concomitanza con un summit così delicato. L’insediamento ufficiale del nuovo governo dovrebbe dunque slittare alla settimana successiva, indicativamente tra lunedì 24 a martedì 25 ottobre.