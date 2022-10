I bicchieri di carta scatenano una violenta lite tra nigeriani: momenti di follia a Lecce

La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 39 anni a Lecce dopo una lite con due connazionali per motivi davvero futili. A scatenare il caos, la richiesta di bicchieri di carta in un bar. Deve rispondere al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito l’uomo – noto alle forze dell’ordine – è stato sottoposto ai domiciliari.

La lite per i bicchieri di carta

La vicenda inizia quando i tre connazionali entrano insieme in un bar chiedendo dei bicchieri di carta per consumare delle bevande acquistate altrove. Il titolare si rifiuta di dare i bicchieri e i tre reagiscono offendendo l’esercente e inveendo per il suo rifiuto. Il 39enne si rivela particolarmente veemente tanto che gli altri due devono calmarlo. Ma così facendo, provocano una reazione opposta.

L’arresto del 39enne

Infatti scoppia una lite così violenta da richiedere l’intervento degli agenti di Polizia. Gli uomini in divisa arrestano il 39enne perché tenta di sottrarsi all’identificazione facendo resistenza fisica. Nel suo zaino, inoltre, vengono trovati oggetti da offesa, un taglierino e un coltellino.