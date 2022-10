“Hitler, razzista, lecchino russo”. E Trump querela la Cnn: vuole 475 milioni di dollari di danni dall’emittente

Donald Trump fa causa alla Cnn per diffamazione e chiede un risarcimento danno per 475 milioni di dollari. E’ quanto si legge in una denuncia depositata presso un tribunale della Florida, nella quale si legge che la tv ha tentato di infangare l’ex presidente degli Stati Uniti “con una serie di termini sempre più scandalosi, falsi e diffamatori di ‘razzista’, ‘lacchè russo’, ‘insurrezionalista’ e infine ‘Hitler'”.

“Oltre a mettere semplicemente in evidenza tutte le informazioni negative sul querelante e a ignorare tutte le informazioni positive su di lui, la Cnn ha cercato di usare la sua enorme influenza, pretendendo di essere una fonte di notizie ‘affidabile’, per diffamare il querelante davanti suoi spettatori e lettori allo scopo di sconfiggerlo politicamente”, denunciano i legali.

L’emittente ha rifiutato di commentare il caso.

Trump: dalla Cnn una campagna per non farmi ricandidare

"Hanno condotto una campagna di diffamazione contro di lui e usato la loro enorme influenza come presunta fonte affidabile di informazioni per ottenere la sua sconfitta politica", hanno riferito gli avvocati di Trump. Nei documenti relativi alla causa, si legge infatti che negli ultimi mesi la Cnn avrebbe intensificato i propri attacchi verso il magnate per il timore che possa candidarsi di nuovo alle elezioni presidenziali del 2024 (come peraltro lui stesso ha lasciato intendere in più occasioni). "Si sarebbe impegnata per far pendere gli equilibri politici verso sinistra e avrebbe provato a inquinare la reputazione dell'ex presidente con una serie di etichette scandalose, false e diffamatorie", recitano le carte.