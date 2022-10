Fico si tiene ufficio e staff a Montecitorio, Di Battista s’indigna, lui replica: “Troppe rinunce”

Roberto Fico, esponente di spicco del M5s e presidente uscente della Camera, non ha alcune intenzione di rinunciare ai privilegi che gli spettano: usufruirà, quindi, di un ufficio a Montecitorio. Lo stesso che già occupava l’odiatissimo (dal M5s) Pier Ferdinando Casini. Guarda il caso, proprio sotto al terrazzo dove nel settembre 2013 i deputati grillini si appostarono per un’occupazione simbolica al fine di protestare contro la prima bozza di riforme istituzionali.

Il grillino che all’inizio della scorsa legislatura impostò il suo stile sulla povertà francescana, arrivando in Parlamento con l’autobus, manterrà anche alcuni collaboratori, pagati ovviamente da Montecitorio. Lo ha confermato lo stesso esponente M5s, rispondendo a brutto muso all’ex compagno Alessandro Di Battista.

Fico coi privilegi da Casta (ufficio e segreteria), Di Battista s’indigna

Il primo a commentare con indignazione la notizia era stato infatti proprio Di Battista, fuori dal Movimento 5 Stelle, ma punto di riferimento della base pentastellate. Su Twitter, Dibba ha rilanciato la notizia, con un commento: «Spero si tratti di una menzogna». Ieri, in tarda serata, Fico, ha replicato con un comunicato dove ha confermato i fatti.

“Da Presidente della Camera – ha scritto il politico napoletano – ho rinunciato a 300mila euro di indennità di carica in poco meno di cinque anni, cui si aggiungono 130mila euro cui ho rinunciato da Presidente della Vigilanza Rai. E in questi anni ho restituito più di 300mila euro dei miei stipendi alla comunità. Per un totale di oltre 700mila euro. E adesso da ex Presidente della Camera come è giusto non avrò diritto a nessuna indennità, nessuna diaria e a nessun rimborso spese, ma solo ad un ufficio alla Camera per un tempo limitato, come previsto dalle norme di Montecitorio. Ho sempre rispettato tutte le regole del Movimento: sulle restituzioni così come sui due mandati. E dunque non accetto lezioni di principio su questo, da nessuno”. E’ quanto dichiara l’ex Presidente della Camera Roberto Fico.

Per l’ex presidente della Camera in arrivo anche uno stipendio dal M5s

Fico oltre all’ufficio e alla segreteria dell’odiata Casta, dovrebbe comunque avere anche un futuro all’interno del Movimento 5 Stelle. Durante l’estate, infatti, i vertici del Movimento avevano concordato di offrire agli ex parlamentari esclusi dalle liste elettorali a causa del vincolo dei due mandati, un nuovo lavoro stipendiato dal M5s. Che la notizia sia particolarmente indigesta per Conte e il Movimento 5 Stelle è il silenzio dei grillini e del Fatto quotidiano, che ha praticamente ignorato la notizia.