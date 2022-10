Feltri e la teoria della bomba atomica: “I primi a usarla sono stati gli Usa, Putin è pazzo ma…” (video)

Vittorio Feltri ha come al solito un’idea molto schietta anche sulla situazione internazionale e dice a chiare lettere cosa si dovrebbe fare per provare a fermare l’escalation nucleare in Ucraina. “Oggi pensiamo all’atomica, l’hanno usata gli Usa che hanno fatto casino dappertutto. Bisogna parlare con Putin e cercare di andare d’accordo anche con lui”, sostiene a L’Aria che tira, su La 7. “Il più importante problema da risolvere è quello di impedire a Putin di lucidare le bombe atomiche. Se dovesse accadere una cosa simile non sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze, anzi le possiamo solo immaginare. Ricordo che non è impossibile che vengano usate le atomiche: gli americani le hanno già usate alla grande in Giappone provocando addirittura delle stragi ma non c’è stato nessun processo di Norimberga per gli Stati Uniti che poi sono andati in Vietnam a fare casino, poi sono andati in Iraq a fare casino e infine sono andati a fare casino in Afghanistan per poi abbandonare il Paese alle sue disgrazie”.

Il giudizio di Feltri su Putin è comunque categorico: “E’ un pazzo totale e andrebbe disarmato ma per il momento è impossibile. Io personalmente cercherei di andare d’accordo con lui trovando una via mediana per poter sospendere una guerra assurda. Bisogna parlare con lui ma nessuno ci prova davvero”.