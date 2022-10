Ergastolo per l’autore della strage di Parkland. Massacrò 17 persone. I familiari delle vittime sgomenti

Non è stato condannato a morte Nikolas Cruz, il responsabile della strage del liceo di Parkland in Florida, che nel giorno di San Valentino del 2018, quando aveva 19 anni, massacrò 17 persone, 14 studenti e 3 insegnanti. La giuria di Fort Lauderdale ha infatti raccomandato l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, per tutti i 17 capi di imputazione per omicidio di primo grado, uno per ogni vittima, in una lunghissima sentenza che la giudice ha letto di fronte ai genitori ed altri familiari delle vittime, visibilmente commossi, alcuni in lacrime.

Strage di Parkland: Nikolas Cruz massacrò 17 persone

Molti hanno espresso, scuotendo il capo, la loro disapprovazione per la decisione di non condannare a morte Cruz. L’imputato, che ora ha 24 anni, è invece apparso impassibile, non ha mostrato emozioni, limitandosi a fare delle domande ai suoi avvocati, che avevano chiesto alla giuria di avere clemenza per il giovane evitando la sentenza capitale. E’ fissata per il primo novembre l’udienza in cui la giudice Elizabeth Scherer deciderà dopo il verdetto della giuria che ha raccomandato di condannare il giovane all’ergastolo, senza possibilità di rilascio. Per la pena di morte era necessaria l’unanimità ma evidentente uno o più giurati – dopo solo un giorno di camera di consiglio – hanno ritenuto che le attenuanti prevalgano sulle aggravanti come la premeditazione e la crudeltà della strage. L’ultima parola comunque spetta al giudice. Amarezza e delusione in aula tra i familiari delle vittime.

Strage di Parkland, i familiari delle vittime speravano nella pena di morte

Piangono, si stringono le mani, alcuni si abbracciano, mentre ascoltano, in silenzio, mentre il giudice viene letta il lunghissimo verdetto della giuria che deve raccomandare se condannare all’ergastolo alla pena di morte Nikolas Cruz, 24enne è stato accusato di 17 capi di imputazione per le 17 vittime della strage avvenuta nel liceo Douglas High School di Parkland in Florida nel 2018. La giuria ha dovuto specificare se raccomandava la pena di morte o l’ergastolo per ogni capo di imputazione. Arrivata alla lettura di 12 su 17 capi di imputazione, la sentenza finora raccomanda ergastolo senza possibilità di libertà condizionata. E molti genitori stanno scuotendo la testa, in chiaro segno di disapprovazione e sgomento.