Crosetto e Rampelli ottimisti: “Il governo nascerà, Giorgia non porta rancore ma servirà qualche giorno”

“Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E neppure che FI vada da sola alle consultazioni”. E’ ottimista, Guido Crosetto, esponente di Fratelli d’Italia, nell’intervista di questa mattina al Quotidiano Nazionale, dopo i giorni di forte tensione vissuti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Un ottimismo che sembra comunque pervadere tutto il centrodestra nelle ore in cui si parla di “pontieri” al lavoro per provare a trovare un accordo che stia bene a tutti per recarsi al Quirinale compatti a fine settimana.

Crosetto ottimista sul futuro del governo: “Meloni non porta rancore”

“C’è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, compattamente, per Fontana. Dopo la lite, ci sarà la ricomposizione. Meloni non è una che porta rancore. È una donna forte e pragmatica. Il Paese ha tanti problemi. Non si può aspettare”, sostiene Crosetto, che riassume così il quadro politico nel centrodestra. “Da parte di Berlusconi c’è stata una richiesta specifica, per la Ronzulli. Meloni ha ritenuto di scegliere un’altra figura. Potevano cambiare obiettivo e invece si sono infilati in un braccio di ferro, tra minacce, atti, gesti, voti, eccetera. Potevano chiedere compensazioni di altro tipo. Berlusconi dovrebbe scegliere, per il governo, le persone con il metro con cui ha fatto fortuna nelle sue aziende: selezionando i migliori tra tutti”.

Rampelli vede spiragli ma non immediati

“Credo che per ricucire sul piano personale ci vorrà qualche giorno. Su quello politico il problema non esiste. Lorenzo Fontana è stato votato da tutta la coalizione. Lo strappo è già stato ricucito”, sono invece le parole di Fabio Rampelli di FdI al Corriere della Sera.

Temete altri sgambetti da parte di Forza Italia? “Auspico che ciascuno mantenga saldo il principio di responsabilità. Fratelli d’Italia, come credo tutto il centrodestra, ha vinto le elezioni e vuole un governo di qualità con personalità autorevoli per gli italiani. Spero che nessuno voglia fare sgambetti”. E auspica che tutto il centrodestra andrà unito al Colle per le consultazioni.

La Russa e Fontana sono molto criticati come presidenti delle Camere. Sono la scelta giusta? “Erano giuste le scelte dei presidenti Boldrini, Bertinotti, Violante e Nilde Iotti. Ognuna di queste personalità ha rappresentato una parte, ma una volta elette hanno lodevolmente rappresentato le istituzioni con imparzialità”.