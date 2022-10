Colle, domani va il centrodestra: Meloni guiderà la delegazione. Ci sarà anche Berlusconi

Centrodestra a ranghi compatti. Sarà così che, alle 10,30, la coalizione uscita vincitrice alle elezioni politiche varcherà la soglia della Studio alla Vetrata, al Quirinale, per le consultazioni con il presidente Mattarella. La notizia, già circolata nei giorni scorsi, ha trovato conferma nelle parole di Maurizio Lupi. «Andremo al Quirinale insieme – ha detto il leader di Noi Moderati – e dimostreremo che quando ci viene data una responsabilità, il centrodestra se la sa assumere e la saprà declinare con competenza e serietà». A fare la sintesi dell’incontro con il capo dello Stato sarà unicamente Giorgia Meloni nella sua qualità di leader della coalizione.

Lupi: «L’incarico a Meloni forse in giornata»

Lupi prova a stilare anche la road map che dovrà portare alla formazione dell’esecutivo e quindi al doppio voto di fiducia parlamentare. «Dopo le consultazioni – riepiloga – la Meloni riceverà l’incarico di formare il governo. Da quel momento si confronterà con Mattarella anche sui ministri». A suo avviso, l’incarico potrebbe arrivare anche nella giornata di domani. Del resto, anche già la data (quasi estiva) delle elezioni segnalava l’urgenza di formare il governo. «Dopo dieci anni – conclude Lupi – c’è una maggioranza politica molto chiara. Si è lavorato insieme, c’è un programma chiaro, noi lo abbiamo sottoscritto e gli italiani ci hanno votato». Come da consuetudine, ad accompagnare i leader all’incontro con Mattarella saranno i capigruppo di Camera e Senato di ciascuna forza politica della coalizione.

La consultazione con Mattarella è fissata alle 10,30

Con Giorgia Meloni, alle 10,30 di domani, saliranno dunque al Colle Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Contrariamente a quanto si era detto in un primo momento, sarà Silvio Berlusconi a guidare la delegazione di Forza Italia. Con lui i neo-capigruppo Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli. In forse Antonio Tajani, impegnato a Bruxelles al vertice del Ppe. Il leader azzurro non ha mancato di ricordare che ogni forza della coalizione ha contribuito a raggiungere la vittoria. «Il centro-destra – ha scritto sui social – è fatto di tre forze politiche, ognuna delle quali è numericamente e politicamente essenziale alla vita del futuro governo». A rappresentare la Lega, infine, oltre a Matteo Salvini saranno Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.