Che classe, le donne del Pd: Schlein e Boldrini non ringraziano la Meloni per aver aperto la strada…

“Il discorso di Giorgia Meloni è vecchio nell’impianto e nella visione, non ha mai citato il clima e le diseguaglianze, le parole sul Covid e le trivelle sono preoccupanti, così come quelle sul presidenzialismo e il merito. Non cogliere le diseguaglianze del Paese è davvero grave e scomposto. In alcuni passaggi ha cercato di riscrivere la storia”. Così Elly Schlein del Pd in una dichiarazione prova a fare le pulci a Giorgia Meloni al termine del suo intervento nel quale la leader di FdI ha chiesto la fiducia. Una lezioncina un po’ presuntuosa, quella della Schlein, che aspira a prendersi la guida del Pd proprio sulla scìa del successo politico della Meloni, prima donna premier del Paese. Magari un ringraziamento e un incoraggiamento sarebbe stato gradito, da donna a donna.

Schlein e Boldrini, nuove accuse alla Meloni

E Laura Boldrini? Anche oggi da lei sono arrivate delle accuse, come quella di “non aver aiutato le donne”. “Secondo Giorgia Meloni è meglio definirsi al maschile, forse lo ritiene più autorevole, io non riesco proprio a capire perché una donna voglia farsi chiamare al maschile, mi sembra strano che una donna nasconda la propria identità: quando si raggiunge un ruolo così, lo si dovrebbe rivendicare. Se sei una donna non ti fai chiamare signore…”, ha detto ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.