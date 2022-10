Cgil, un anno fa l’assalto alla sede. Rampelli in visita: FdI crede nella forza del dialogo

Anche il vicepresidente della Camera uscente, Fabio Rampelli, oggi si è recato in visita alla sede della Cgil, oggetto di un’apertura straordinaria oggi e domani in occasione dell’anniversario dell’assalto subito lo scorso anno e avvenuto nel corso di una manifestazione contro il Green pass. Rampelli è stato delegato a portare il saluto di FdI dalla stessa Giorgia Meloni.

Rampelli in visita alla sede della Cgil su delega di Meloni

«Sono qui a ribadire – ha spiegato Rampelli – la nostra incondizionata solidarietà a Maurizio Landini e a tutti i lavoratori italiani, non solo quelli iscritti alla Cgil, per il vile assalto compiuto un anno fa da Forza Nuova. Perché colpire con violenza inaudita la sede di un sindacato – ha aggiunto – significa aggredire chi si spende ogni giorno per difendere tutti i lavoratori, oggi colpiti da un modello di sviluppo che li rende sempre più fragili difronte alla globalizzazione. Noi – ha proseguito l’esponente di FdI – compiremo in questa stagione di governo ogni sforzo per dialogare con tutti i corpi intermedi perché per superare questa crisi profonda serve la collaborazione di tutti».

«Faremo ogni sforzo per dialogare con i corpi intermedi»

Già lo scorso anno FdI non mancò di portare la propria solidarietà alla Cgil, presso la cui sede si recarono lo stesso Rampelli, il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida e il deputato Paolo Trancassini. In quell’occasione il vicepresidente della Camera, che incontrò anche il segretario generale Maurizio Landini, espresse la ferma condanna di ogni violenza, a maggior ragione se rivolta contro un soggetto come il sindacato chiamato a presidiare i diritti dei lavoratori.