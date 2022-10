Centinaio difende Fontana: “Abbiamo avuto presidenti da pelle d’oca come la Boldrini…” (video)

Il neo vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, su La 7 non accetta il “processo” in contumace al neoeletto presidente della Camera Lorenzo Fontana, accusato da qualche ospite di Gaia Tortora di essere quantomeno impresentabile. “Ancora una volta si fanno i soliti ragionamenti che se non fai parte di quella nicchia di intellettual chic che pensa di saperne più degli altri, sei considerato becero, fascista, indegno – dice Centinaio -. Con Fontana non vedo nessun rischio di democrazia per il Paese, che ha avuto anche presidenti che a me hanno fatto venire la pelle d’oca, ma mai mi sono alzato per dire che non erano democratici, come la presidente Boldrini, lontanissima dalle idee ma mai mi sono permesso di contestarla, l’ho voluta vedere all’opera”.