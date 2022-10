Caro carburanti, nuovo allarme: ecco cosa accadrà senza la proroga del taglio delle accise

Carburanti, scatta un nuovo allarme. «Sulla base dei listini alla pompa attuali, senza una proroga del taglio alle accise a partire dall’1 novembre la benzina in modalità self arriverebbe a costare circa 2 euro al litro, mentre il gasolio volerebbe a 2,145 euro al litro, scatenando effetti a catena per famiglie, imprese ed economia». Lo dichiara il Codacons, ricordando che il prossimo 31 ottobre scadrà la proroga al taglio delle accise, disposta dal Governo.

Carburanti, l’allarme del Codacons

«I prezzi dei carburanti hanno ripreso la corsa al rialzo, una situazione pericolosissima perché getta benzina sul fuoco dell’inflazione e aggrava la spesa degli italiani», spiega il presidente, Carlo Rienzi, in una nota.

«L’aumento dei listini di benzina e gasolio, infatti, si ripercuote in modo diretto sia sui costi di rifornimento delle famiglie, sia sui prezzi al dettaglio del prodotti trasportati, l’85% della merce venduta in Italia», spiega il presidente. «Per tale motivo chiediamo al prossimo governo di intervenire con urgenza sul tema carburanti, attraverso misure in grado di affrontare in modo strutturale il problema e calmierare sul lungo periodo i listini».

Carburanti, nuova ondata di rialzi

Nuova ondata di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, nonostante la battuta d’arresto delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP rileviamo +3 cent/litro sulla benzina e sul gasolio. Per Q8 +4 cent/litro sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +7 cent/litro.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,689 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,696, pompe bianche 1,672), diesel a 1,835 euro/litro (+3, compagnie 1,842, pompe bianche 1,818). Benzina servito a 1,831 euro/litro (+2, compagnie 1,879, pompe bianche 1,733), diesel a 1,972 euro/litro (+4, compagnie 2,020, pompe bianche 1,876). Gpl servito a 0,787 euro/litro (invariato, compagnie 0,794, pompe bianche 0,779), metano servito a 2,997 euro/kg (-13, compagnie 3,154, pompe bianche 2,869), Gnl 2,967 euro/kg (-19, compagnie 3,062 euro/kg, pompe bianche 2,901 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,783 euro/litro (servito 2,048), gasolio self service 1,917 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,890 euro/litro, metano 3,610 euro/kg, Gnl 3,124 euro/kg.