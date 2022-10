Brasile, alle presidenziali deciderà il ballottaggio. Lula in vantaggio su Bolsonaro

«La lotta continua fino alla nostra vittoria finale». Così l’ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha commentato il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali, che lo vedono in vantaggio con il 48,4 per cento dei voti (oltre 57 milioni) rispetto a Jair Bolsonaro, che ha ottenuto il 43,2 per cento delle preferenze (più di 51 milioni di votanti). I due leader torneranno a sfidarsi al ballottaggio del 30 ottobre. Ma Lula, presidente del grande Paese sudamericano dal 2003 al 2010, sente già la vittoria in tasca. E incontrando la stampa in un hotel del centro di Sao Paolo dice: «Vinceremo queste elezioni, si tratta solo di un tempo supplementare». Nel 2018 Lula era stato escluso dalle elezioni con l’accusa di corruzione.

Il secondo turno fissato al 30 ottobre

Convinto di vincere al ballottaggio anche Bolsonaro. Il presidente uscente dice di nutrire «fiducia totale» nell’esito del secondo turno. La campagna elettorale appena terminata ha fatto registrare in Brasile una vera escalation di violenze tra i sostenitori di entrambi i candidati, con reciproche accuse di fomentare disordini. Gli elettori di Lula avevano addirittura accusato preventivamente Bolsonaro di pensare ad epilogo alla Trump, cioè di non riconoscere la vittoria dello sfidante, data evidentemente per certa. In realtà il candidato progressista era convinto di vincere al primo turno, invece il suo rivale ha resistito e ora lo scarto tra i due non è impossibile da colmare.

Bolsonaro: «Fiducia totale nella vittoria»

E dire che a un quarto quasi dello spoglio, quando cioè la percentuale delle schede di voto scrutinate arrivava al 24,16, in testa c’era proprio Bolsonaro. In quel momento, infatti, il presidente uscente del Brasile aveva ottenuto il 47,80 per cento dei voti scrutinati. Mentre in favore di Lula era stato contato solo il 43,42 per cento delle schede. Poi la situazione si è ribaltata costringendo Bolsonaro ad inseguire il rivale.