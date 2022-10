Berlusconi: “La storiella su Putin è vecchia. Nessuna ambiguità sulla guerra in Ucraina”

Silvio Berlusconi non ha riallacciato i rapporti con Putin. “La posizione di Forza Italia e del Presidente Silvio Berlusconi rispetto al conflitto ucraino e alle responsabilità russe, è conosciuta da tutti, è in linea con la posizione dell’Europa e degli Stati Uniti, ribadita in più e più occasioni pubbliche. Non esistono nè sono mai esistiti margini di ambiguità”. Lo riporta una nota di Forza Italia con cui Silvio Berlusconi smentisce la notizia su una presunta ripresa dei rapporti con Vladimir Putin. Berlusconi, ribadiscono fonti azzurre, ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa.

La Russa: “Da Berlusconi su Putin nessuna sbandata”

Riallacciato i rapporti con Putin? “No, ho raccontato una storiella…”. Silvio Berlusconi lasciando la Camera risponde così, in merito alle parole trapelate dalla riunione dei deputati azzurri su uno scambio di regali (vodka e lambrusco) e lettere affettuose con il presidente della Federazione russa, in occasione del compleanno del Cav. Il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, ha spiegato che Berlusconi si riferiva a molti anni fa: “Le bottiglie di Putin in regalo a Berlusconi per il compleanno? Roba vecchia, del 2008”, ha tagliato corto.

“Berlusconi ha questi rapporti personali a cui vuole sempre tenere fede. Ricordo la resistenza che fece quando si trattava di stare nell’alleanza contro Gheddafi ma sono convinto che al di là delle frasi, tra l’altro rivolte ai suoi ristretti collaboratori, alla fine non ci sia nessuna sbandata”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite di Porta a Porta in onda stasera, sulle parole di Silvio Berlusconi sui rapporti riallacciati con Putin.

Che cosa ha detto il Cavaliere a Montecitorio

A Montecitorio, raccontano i presenti, il Cav ha rilanciato la candidatura di Elisabetta Casellati alla Giustizia (candidatura sulla quale – ha poi detto – c’è anche l’accordo con Meloni) e ricordato i suoi rapporti con Putin ammettendo di aver avuto in regalo dal presidente russo diverse bottiglie di vodka per il suo compleanno. “I ministri russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici”. Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, nell’incontro con i deputati azzurri, come si può ascoltare in un audio pubblicato sul sito di LaPresse. Frasi che hanno fatto pensare al fatto che il leader di Fi potesse aver riallacciato i rapporti con il leader di Mosca. Ricostruzione smentita nettamente dal suo entourage. Gli stretti collaboratori di Berlusconi negano recisamente l’interpretazione che accredita la “presunta ripresa” dei rapporti con Vladimir Putin spiegando che l’ex premier ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa ad un episodio risalente a molti anni fa. Al 2008, specifica Antonio Tajani.