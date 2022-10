Autista dell’Atac filmato da un passeggero mentre guarda un film e guida (video). Sospeso dal lavoro

Un filmato ha incastrato un autista Atac mentre alla guida di un autobus guarda un video su uno schermo sul lato sinistro. Dopo la denuncia sui social del romano capitato su quel mezzo della municipalizzata dei trasporti di Roma, l’azienda ha sospeso dal servizio e dalla paga il guidatore.

Il protagonista è un autista della linea 32 ripreso da un passeggero che poco dopo le 6 è salito sul bus dell’Atac, partito da Saxa Rubra: “Sugli autobus di Roma è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura. Un espediente utile per evitare il riconoscimento in certi casi”, ha scritto il passeggero su Twitter, allegando le foto e i video. “Durante la guida s’è guardato un film . Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. Già consentire l’uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento. Non escludo di portare all’attenzione della magistratura questo episodio che, sommato a tutti gli altri segnalati da me e da molti utenti, potrebbe configurare responsabilità di mancata vigilanza in capo alla stessa azienda”, ha concluso il passeggero.

Il video dell’autista Atac che guarda un film