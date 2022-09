Vince la Meloni? Gli studenti fanno le bizze e occupano il liceo. A Milano la sinistra prende voti solo al centro

Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni e il futuro governo guidato da Fratelli d’Italia, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola (la stessa frequentata da Matteo Salvini).

“Ci prepariamo a entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali”, scrivono gli studenti nella nota in cui annunciano l’occupazione. “Abbiamo preso coscienza di questa situazione e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare, non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”.

Ma come sono andate le elezioni a Milano? La coalizione di centrodestra – scrive Today.it – vince ovunque ma non in centro a Milano, unico vero fortino lombardo del Pd. Nei collegi che formano l’hinterland la coalizione capeggiata da Giorgia Meloni ha stravinto ovunque.

Nel collegio uninominale Lombardia 1 quello che comprende il centro del capoluogo meneghino Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, batte l’ex ministro Giulio Tremonti con il 37,84% dei voti contro il 30,37%. Altro collegio che va al centrosinistra è l’U07, zona Loreto, con Bruno Tabacci che porta a casa il 38,53% delle preferenze contro il 35,31 di Andrea Mandelli. Nel collegio uninominale Lombardia 1 – U 08, che comprendeva Bande Nere e San Siro, vince invece il centrodestra con Cristina Rossello, 37,03%, che batte Gianfranco Librandi di un soffio.

Al Senato, a Sesto San Giovanni, collegio U 04, Isabella Rauti stravince con il 45,34% dei voti su Emanuele Fiano, fermo al 30,90. Affermazione netta a Cologno, U 05, per Ignazio La Russa, che intasca il 46,41% delle preferenze contro il 29,06 della sfidante Adriana Albini. Nell’uninominale Lombardia 1 – U 04, Rozzano, trionfo di Riccardo De Corato, ex consigliere regionale alla sicurezza che batte Ilaria Ramoni. A Legnano, colleggio U 05, vince Laura Ravetto che supera il 50%, travolgendo Sara Bettinelli.

Stessa storia a Cologno Monzese, collegio U 03, dove Maria Benedetta Lucrezia Mantovani porta a casa il 43,84% lasciando fuori dal Parlamento Paolo Romano, fermo al 30,25. Nel collegio U 06, quello di Sesto San Giovanni, vince un altro nome noto di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, che supera Matteo Manigli.