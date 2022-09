Viaggio nelle periferie romane, dove FdI supera il 30 per cento. I cittadini: Meloni è l’ultima speranza

A Roma Fratelli d’Italia è il primo partito. E vince soprattutto nelle periferie. Lo certifica – sottolinea Rainews – il risultato del Collegio 3, che comprende i Municipi di Roma Est, V e VI, e in particolare i quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela, Borghesiana, Prenestino, dove il partito di Giorgia Meloni è di gran lunga la formazione più votata e il centrodestra fa la parte del leone e supera il 32 per cento.

Espugnati anche i Municipi III e IV, storicamente a sinistra, da Montesacro fino al Tiburtino Terzo, una volta ribattezzato la Stalingrado romana. Anche Ostia, Municipio X, che aveva creduto nel movimento grillino, vira a destra. Un’avanzata che incontra anche alcune sacche di resistenza: al Tuscolano e all’Ardeatino e a Garbatella. Ma anche il quartiere del sindaco Roberto Gualtieri, Monteverde, ha scelto il partito di Giorgia Meloni.

Al Senato, nella Capitale, il centrodestra ha vinto nel collegio 2 con Lavinia Mennuni, capace di superare sia Emma Bonino che Carlo Calenda. Al centrodestra vanno anche gli altri due collegi di Palazzo Madama a Roma, con Giulia Bongiorno ed Ester Mieli. Alla Camera, invece, il centrosinistra vince in 2 collegi uninominali mentre il centrodestra in 5. Sommando le preferenze, il partito di Giorgia Meloni nei collegi della Capitale ha ottenuto in media il 28,57%, mentre i Dem si sono fermati al 23,34. Il M5S è arrivato al 13,96% e il Terzo polo al 10,28%.

Il vento di destra che soffia sulla Capitale ha confermato una tendenza che va avanti da anni: voto di protesta nelle periferie e fiducia nell’establishment nei quartieri centrali. Insomma il Pd è ancora il partito della Ztl mentre la destra attira le simpatie dei cittadini dimenticati nelle periferie. Come già avvenne negli anni Novanta. E qui, dopo l’exploit dei 5Stelle, gli elettori ora guardano a Giorgia Meloni, come dimostra il servizio mandato in onda su La7 nell’ambito del programma di Myrta Merlino “L’Aria che tira“. L’inviata Erika Antonelli ha intervistato i residenti di Tor Sapienza e di Tor Bella Monaca. Tutti contenti del risultato delle politiche. “Finalmente una donna con le pa..e”, dice uno. E gli fa eco un altro: “Lei è l’ultima chance”. Elettori che aspettano e confidano in quando la stessa Giorgia Meloni ha detto nel discorso della notte della vittoria: “Non vi tradiremo”.