Tg de La7 di Mentana, la gaffe della giornalista è virale: “Benvenuti al Tg della Destra” (video)

La maratona Mentana deve avere avuto effetti imprevedibili e destabilizzanti sulla redazione de La7: ne sa qualcosa la conduttrice del tg dell’edizione odierna delle 13,30, incappata in una gaffe di quelle esilaranti.

Il combinato disposto stanchezza post elettorale e vittoria di Giorgia Meloni ha avuto infatti conseguenze sulla presentazione del telegiornale diretto da Enrico Mentana. Ne sa qualcosa la giornalista Bianca Maria Bizzarri che ha esordito con i telespettatori con la frase: “Benvenuti al telegiornale della Destra”.

Il video è ovviamente diventato presto virale sui social. Ma sono i commenti a colpire più di ogni altra cosa: “La7 è il nuovo Istituto Luce?”, chiede su Twitter un utente. “Che poi La7 a destra”, osserva argutamente un altro. E ancora: “Se non puoi batterli, fatteli amici”, “Si è confusa voleva dire della sinistra”, incalza un altro ironicament.

Un lapsus linguae tanto spassoso quanto innocente. Dopo il primo servizio, dedicato proprio a Giorgia Meloni, la conduttrice del Tg si è affrettata a correggersi ricordando ai telespettatori: “Questo è il Tg de La7”. Come se a qualcuno fosse venuto davvero il dubbio.

Al Tg de La7 record di ascolti per la Maratone elettorale

Al di là del lapsus, il tg de La 7, in occasione della notte elettorale, ha sbaragliato la concorrenza dei colossi Rai, Mediaset e Sky. La lunga maratona elettorale, partita domenica sera e terminata lunedì con il tg delle 20 supera ogni record di durata precedente. E ha portato a casa anche una elevata media di share complessivo. Picco da 1,5 milioni, lunedì, alle 12.35, ma poi anche con le news serali.

Il picco di share della Maratona di Mentana si è verificato alle 03.32 di notte, tra il 25 ed il 26, a quota 22,32% di share. Complessivamente, il maratoneta delle news ha raggiunto una copertura di oltre 13,4 milioni di spettatori (presumibilmente votanti, un quarto del bacino elettorale), in un contesto in cui La7 nel suo complesso ha fornito 25 ore consecutive di resoconto, informativo dedicato al voto. Al di là del lapsus, che può capitare a tutti, alla redazione di Mentana possono brindare come se avessero vinto anche loro assieme a FdI e alla Meloni.