Sudafrica, turista di origine italiana aggredita e uccisa da uno squalo bianco nascosto in un’onda (video)

Kimon Bisogno, sudafricana di origini italiane, come il suo cognome, era in vacanza a Plettenberg Bay con la sua famiglia, una bambina piccola e il marito italiano, quando alle 8 di mattina ha deciso di fare il bagno nel mare cristallino. Ad attenderla, purtroppo, c’era un enorme squalo bianco, lungo almeno quattro metri, che non le ha dato scampo. La sua morte è stata annunciata sul sito del Comitato degli italiani all’estero (Comites) delle Province di Città del Capo, dove la donna, con i suoi cari, viveva.

La donna italiana uccisa dallo squalo nascosto in un’onda

Un sito sudafricano racconta che la coppia, con la figlia, era in vacanza Plettenberg Bay per tre giorni e che la donna alle 8 era andata a mare per una nuotata mattutina. Lo squalo bianco era mimetizzato in una grande onda. L’ attacco è stato brutale e non si è potuto fare nulla per aiutar la giovane mamma. Secondo gli esperti lo squalo era lungo circa 4 metri. Il corpo della donna è stato sottoposto agli esami autoptici mentre la famiglia, che non era distante dal luogo, da psicologi ed esperti di traumi.

La famiglia di Kimon Bisogno gestisce la pizzeria Ferdinando a Observatory”, un sobborgo di Città del Capo, dove la donna viveva con il compagno Diego Milesi e la figlia Luna. Secondo il Comites la donna, detta “Kiki”, svolgeva volontariato con un’incredibile attività di sostegno agli homeless, ai senzatetto, “con il progetto Obs Pasta Kitchen”, e la “sua personalità radiosa”.

Kimon Bisogno era anche insegnante di yoga e aveva anche aiutato la Rainbow House, un programma di alloggi a lungo termine per le persone che vivevano per strada. Un analogo episodio era accaduto poco tempo fa in Colombia, ai danni di un turista italiano.