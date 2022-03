Squalo uccide un turista italiano in Colombia: morto in ospedale per dissanguamento (video)

Colombia, squalo uccide un turista italiano

L’uomo, un 56enne originario di Roseto Degli Abruzzi (Teramo) stava nuotando a largo di una scogliera poco battuta dai bagnanti quando è stato improvvisamente attaccato dall’animale, che lo ha morso in varie parti del corpo. Come riporta, tra gli altri, il Tgcom24, la vittima – ricoverata subito in ospedale – è morta per dissanguamento a causa della profonda ferita che lo squalo gli ha inferto a una gamba. Un’avventura tragica, finitsa nel peggiore dei modi, quella del turista abruzzese, che ha provato a mettersi in salvo arrancando faticosamente verso gli scogli. Alcune persone, richiamate dalle grida, hanno allertato i soccorsi: ma le ferite che il turista ha riportato non gli hanno dato scampo.

L’avvertimento (e il monitoraggio) delle autorità locali

Sul caso, riferisce sempre il Tgcom 24, è intervenuto subito l’Ente per lo Sviluppo sostenibile dell’Arcipelago di San Andrés (Coralina). Che, in un comunicato, ha tenuto a precisare che, «dopo avere appreso l’accaduto attraverso i social network, ha disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare. La Guardia costiera. Oltre alla polizia nazionale e al ministero dell’Agricoltura e della Pesca», sottolineando che «grazie a 14 anni di totale protezione dell’ambiente marino della zona, la popolazione di squali è cresciuta fino a diventare, secondo recenti ricerche scientifiche, la seconda per importanza del mondo». In particolare, sembra che «in base ai video che circolano sui social», nella zona dell’incidente mortale «si trovavano due grandi squali tigre». Di qui, l’avvertenza a non immergersi in quella zona. Un invito caldeggiato che, qualora disatteso, rischia di far finire un momento di vacanza in tragedia.