Strage di Viareggio, le motivazioni della sentenza: ecco perché l’ex-Ad Moretti fu assolto

La notte della strage di Viareggio, che causò 34 morti, il 29 giugno 2009, il treno viaggiava a circa 90 chilometri orari e nel corso del processo è emerso che la velocità da adottare prudenzialmente nell’attraversamento delle stazioni. sarebbe dovuta essere di 60 chilometri orari ma questo aspetto, per i giudici del processo di appello bis a Firenze, non ha “valenza cautelare” rispetto a quello che si verificò. E, su questo punto, i giudici fiorentini hanno assolto gli imputati Mauro Moretti e Michele Mario Elia, ex-amministratori delegati di Fs e di Rfi, condannati, tuttavia, per disastro, lesioni e incendio: 5 anni di reclusione al primo, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni al secondo.

I giudici della Corte d’appello di Firenze, nelle motivazioni della sentenza bis emessa lo scorso 30 giugno, escludono, tuttavia, che tale limite abbia riferimento “scientifico o esperienziale”, “non essendo provato che, in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto dei diversi fattori, individuati in ragione delle informazioni disponibili all’epoca dei fatti, fosse acquisita al sapere scientifico ed esperienziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione avente le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio con le caratteristiche di quello sviato”.