Selvaggia Roma: «I bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà». Ed è lite con Zorzi

Le è bastato postare su Instagram il suo pensiero “politicamente scorretto” per diventare il bersaglio di colleghi e follower. L’influencer Selvaggia Roma ha affermato di essere contraria alle adozioni gay. «Ho tantissimi amici omosessuali e la pensano come me», le sue parole. «Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure, una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno, saranno poi loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso».

Zorzi furibondo con Selvaggia Roma

Il commento non è passato inosservato. E ha scatenato l’ira di Tommaso Zorzi, il conduttore tv ex concorrente del Gf Vip. «Se prima c’era un pudore nel tenersele per sé queste visioni un po’ retrograde, adesso, in vista dei tempi che stanno, purtroppo, per cambiare in questo Paese, ci si sente più legittimate a esporre il proprio pensiero che solitamente è lesivo di una categoria di persone. Questa cosa non va sottovalutata ed è molto preoccupante».

Il vincitore del Gf Vip sulle adozioni gay

Sempre Tommaso Zorzi ha dichiarato che le figure classiche di mamma e papà non sono per forza sininimo dell’essere bravi genitori. «Un etero può avere un figlio con una scop*ta, questo non vuol dire che non sono degni di avere figli». Infine, il vincitore del Gf Vip si è rivolto a tutti quelli che si dichiarano contro le adozioni omosessuali. «Se stiamo parlando di morale cattolica, a questo punto parliamone, prendiamo i dieci comandamenti e iniziamo a vedere, uno per uno, come ci comportiamo».

Selvaggia Roma replica agli odiatori del web

Ovviamente la dichiarazione di Selvaggia Roma ha creato molte reazioni sul web. E c’è chi, come al solito, ne ha approfittato per offenderla. La risposta dell’influencer è dura: «Non devo seguire la massa di idioti che siete. Se avete un pensiero contrario benissimo. Ma se cominciate a offendere io poi potrei essere peggio di voi. Ma non mi abbasso più di tanto perché l’ignoranza avanza sempre. Ognuno ha il suo pensiero. Non ho offeso nessuno. Perciò le vostre offese sono il nulla».