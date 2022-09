Roma, violenta lite tra trans: volano sprangate e la vittima finisce in coma farmacologico

Succede tutto per una porzione di marciapiede: e la lite tra due trans che probabilmente si contendevano il posto dove prostituirsi, sfocia nel dramma. Una transessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Umberto I, dopo che ieri mattina una trans uruguaiana 43enne l’ha colpita più volte con una mazza di ferro. Tutto in seguito a un acceso diverbio, degenerato in un’aggressione violenta in viale Palmiro Togliatti, a Roma. Una vicenda a seguito della quale la polizia ha individuato, rintracciato e fermato l’autrice del brutale pestaggio. L’accusa che grava sulle sue spalle ora è di tentato omicidio.

Roma, lite tra trans per il posto

Il diverbio tra le due, che ha dato adito all’aggressione brutale, sulle prime si è persino esteso anche a un gruppo di sei trans che, per allontanare “l’intrusa” che esigeva il suo spazio, hanno cominciato a lanciarle contro cocci di bottiglia e qualunque corpo contundente fosse a portata di mano in quel momento. Eppure, non c’è stato nulla da fare… Infatti, dopo un primo, temporaneo allontanamento, la 43enne è tornata nella zona contesa e quando ha trovato sul posto solo la 51enne, ha preso una mazza di ferro e l’ha colpita alla testa con diversi colpi.

Grave una colombiana colpita con una spranga

Colpi inferti con rabbia e con forza, che la trans che ha aggredito la 51enne colombiana, ha scaricato sull’unica che era presente al momento del ritorno sul luogo della lite da cui era stata malamente cacciata. Percosse che hanno provocato alla vittima un trauma cranico ed un’estesa emorragia cerebrale. Ora la vittima è ricoverata all’Umberto I in coma farmacologico. I chirurghi del Policlinico romano l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa, ma al momento le sue condizioni restano critiche. La trans 43enne, invece, deve rispondere di quanto fatto: gli agenti del commissariato San Lorenzo, dopo un’indagine, l’hanno rintracciata e fermata con l’accusa di tentato omicidio.