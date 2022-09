Regno Unito in ansia per la Regina Elisabetta. I medici preoccupati: Carlo e William volano in Scozia

Regno Unito preoccupato per la Regina Elisabetta. Sono ore di ansia e di dubbi, quelle che attanagliano casa reale e sudditi dell’Inghilterra, con i medici che monitorano le condizioni di salute della sovrana si sono detti preoccupati dopo che le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Le notizie filtrano col contagocce da Buckingham Palace. Il sito della famiglia reale è andato in tilt. E la Bbc le riporta – per quanto possibile tra privacy e dovere di cronaca, protocolli diplomatici e vicissitudini familiari interne alla dinastia regnante – con scrupolo e continuità. E anche questo contribuisce ad alimentare il “caso”. Un caso su cui media e opinione pubblica si interrogano tra apprensione e partecipazione.

Regina Elisabetta, i medici preoccupati per la sua salute

E un caso su cui poco fa è intervenuta con un tweet sui social anche la neo primo ministro del Regno Unito, e membro del Partito Conservatore Liz Truss. La quale ha pubblicato online: «Tutto il Paese è molto preoccupato per le notizie da Buckingham Palace. In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia». Una famiglia riunita nel castello di Balmoral, accanto a Elisabetta II, 96 anni, al momento sotto supervisione medica e continuo monitoraggio sanitario. Del resto, la sovrana che si è mostrata in pubblico, in piedi ma fragile, due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, già ieri è stata costretta a rinunciare a una riunione virtuale.

Il Regno Unito in ansia per Sua Maestà: Carlo e Camilla arrivati a Balmoral

E certo non giova a rasserenare gli animi la notizia appena diffusa dai media dell’arrivo tempestivo di Carlo e Camilla a Balmoral. Il primogenito della sovrana e la consorte sono accorsi immediatamente alla tenuta scozzese della Regina – ha reso noto Clarence House –. Anche il principe William – secondo in linea di successione – è partito da Londra per raggiungere la Scozia. Tutti mobilitati dopo che i medici hanno informato la famiglia della situazione. Un momento che lo stesso staff che ha in cura la Regnante ha riassunto in un comunicato reso pubblico che recita: «In seguito ad ulteriori valutazioni, questa mattina i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà. E hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica. Precisando che la sovrana «rimarrà confortevolmente» nel castello scozzese di Balmoral.