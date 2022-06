Un malore rovina la festa alla regina Elisabetta: salta la partecipazione alla messa a St. Paul

Un «malessere» insorto nella serata rovina alla regina Elisabetta i festeggiamenti senza precedenti per i suoi 70 anni di regno. La sovrana oggi non parteciperà alla messa nella cattedrale di St. Paul, evento clou di questa seconda giornata del suo Giubileo di platino. Si tratta un po’ di una doccia fredda per sudditi e ammiratori di tutto il mondo, perché ieri la sovrana era apparsa in grandissima forma, affacciandosi dal balcone di Buckingham Palace in un completo color pastello con cappello abbinato d’ordinanza.

La regina Elisabetta fermata da un «malessere»

Lì, circondata dai 18 membri attivi più stretti della famiglia reale, la regina Elisabetta, appoggiandosi con contegno degno del ruolo al suo bastone, ha sorriso, salutato, parlato col piccolo Luis che sembrava un po’ inquieto, mostrando una ritrovata forma invidiabile. Poi, però, è arrivata quella nota di Palazzo nella quale si leggeva che «la regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere». Dunque, «tenendo conto del viaggio e dell’attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà».

Anche Harry e Meghan attesi alla messa a St. Paul

Assenti alla cattedrale di St Paul anche il principe Andrea, risultato ieri positivo al coronavirus, e anche lo stesso arcivescovo di Canterbury, a sua volta colpito dal Covid e sostituito dall’arcivescovo di York, che terrà il sermone. Attesi invece Harry e Meghan, che parteciperanno alla cerimonia insieme a più di 400 persone tra famiglie blasonate, lavoratori chiave, volontari e membri delle forze armate.