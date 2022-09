Rampelli: “La Rai rinvii di 10 giorni Zingaretti-Montalbano, come ha fatto con la fiction su Dalla Chiesa”

Siamo ancora in tempo ad evitare la doppia morale in Rai. “Se la messa in onda della fiction sul Generale Dalla Chiesa è stata rinviata perché favorirebbe la figlia candidata nelle liste del centrodestra; stesso principio va applicato per Zingaretti-Montalbano il cui fratello, da governatore della Regione Lazio è candidato nelle liste del Pd“. E’ Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ad allertare i vertici di viale Mazzini. Sta per toprnare su Raiuno il commissario interpretato da Luca Zingaretti e Fabio Rampelli pone una questione di principio. “Rinviarla di 10 giorni”.

“Rinviare Montalbano di 10 giorni come avvenuto per la la fiction sul Generale Dalla Chiesa”

Il precedente parla da sé. Appena è stata resa nota la candidatura di Rita Dalla Chiesa in Forza Italia,la Rai si è precipitata a far slittare la fiction sul Generale suo padre prevista in questi giorni. Lo stesso trattamento dovrebbe avere la serie del commissario Montalbano. Non c’è dubbio. Eppure così non sembrerebbe, fa notare Rampelli il doppiopesismo. “A quanto pare però questo sillogismo punitivo varrebbe per Dalla Chiesa ma non per Zingaretti. Abbiamo ancora due giorni di tempo per una decisione che dimostri l’equidistanza dei servizio pubblico televisivo e l’autonomia dai vertici del Pd, il partito della doppia morale permanente”.

Montalbano, Rampelli: “Siamo ancora in tempo ad eveitare la doppia morale”

Il quarantennale dell’uccisione del generale Dalla Chiesa è caduto il 3 settembre scorso e la Rai che aveva programmato la fiction in suo ricordo decise in agosto che sarebbe slittata in data da destinarsi. Tra mille polemiche. Le vicende elettorali sono state strumentalizzate per una decisione che ha offeso la memoria di una delle più grandi figure della storia recente. Il lavoro era molto atteso, hanno ricordato la figlia Rita e suo fratello Nando: “Una decisione infelice, una scelta eccessiva. È uno smacco alla sua memoria: mandarla in onda a ottobre è come fare Natale il 7 gennaio. Capita di andare in giro e di sentirmi dire “il generale? Ah sì, il papà di Rita”, ha dichiarato Nando Dalla Chiesa. “Con mio rammarico, peraltro. La tv dà grande popolarità, ma Rita ce l’ha già e non sarà una serie a dargliene un’altra”.

Solo Rita Dalla Chiesa nel mirino della par condicio in Rai

Si aspatta analogo comportamento per il popolare commissario Montalbano interpretato dal fratello di Nicola Zingaretti , impegnato nella campagna elettorale per la sua candidatura. Ma per ora a finire nel mirino della par condicio, ossia della necessità di non favorire nessun candidato alle politiche, è stata soltanto la fiction Il nostro generale…