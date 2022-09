Pregliasco catastrofista prevede 150.000 casi al giorno. Ira social: “Mi augurano una Norimberga 2”

Fabrizio Pregliasco insiste a fare il catastrofista. E in controtendenza rispetto a Bassetti – che da settimane esulta per la fine delle restrizioni e l’addio alle mascherine in classe – continua a prefigurare scenari foschi e cupe proiezioni numeriche sul rialzo dei contagi. «Mi aspetto delle onde di risalita di Covid in autunno e inverno», è la generica previsione del virologo. Che poi aggiunge l’indicazione choc: «Torneremo a più di 100.000 contagi al giorno, anche 150.000».

Pregliasco catastrofista: «I numeri risaliranno a 100-150.000 casi al giorno»

Ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, il docente all’Università Statale di Milano da giorni si lancia a testa bassa su previsioni assai poco rassicuranti. Un quadro che, se declinato alla riapertura delle scuole (mezzi di trasporto annessi e connessi), nella sua analisi diventano oscuri presagi di contagi e infezioni a gogò. Un quadro che pregiudica la situazione sanitaria da subito. Non a caso, sempre ai microfoni radiofonici, l’esperto sottolinea: «Ora ci troviamo in una buona situazione. Direi però che bisogna pianificare possibili restrizioni da gestire e comunicare», ha aggiunto, considerando che «il virus sta circondando abbondantemente».

Pregliasco: «Bisogna andare ai seggi con la mascherina»

E naturalmente, in un clima di pessimismo e allarme, il virologo milanese comincia a blindare la situazione in corso, ammonendo: «Bisogna andare ai seggi con la mascherina» in vista delle elezioni del 25 settembre. Questa la veemente raccomandazione del virologo docente all’Università Statale di Milano, che – tralasciati per un attimo i timori sulla circolazione del virus nelle scuole che hanno appena riaperto i battenti – passa ad allertare tutti sulle aule degli istituti adibite a seggi per l’appuntamento con le urne.

Il virologo nel mirino dei social

Risultato: Pregliasco – già in passato finito più volte nel mirino degli attacchi di no vax e non solo – torna a denunciare la gogna mediatica a cui gli utenti lo sottopongono, in reazione ad allerte e previsioni negative. «Anche oggi sui social mi augurano una Norimberga 2. E non nascondo che talvolta mi sento a disagio ad andare in giro da solo», ha dichiarato non a caso il virologo pessimista, ospite del programma satirico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Io ministro della Salute? Idea carina, ma non credo me lo chiederanno

Solo in punto del suo intervento il tono di Pregliasco si stempera un pochino. Quando all’eventualità di un suo debutto in politica paventato dai conduttori, l’esperto replica: «Se mi piacerebbe fare il ministro della Salute? È un’idea carina. Anche se non credo me lo chiederanno. E comunque è un grosso impegno, non ci penso». Poi, quando la conversazione vira sul collega Andrea Crisanti, candidato dal Pd, il medico conclude: «Io continuo a fare politica, ma a modo mio. Anche se nessuno mi ha chiesto di candidarmi»…