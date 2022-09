Più Letta attacca, più la Meloni cresce. L’ultimo sondaggio dà FdI al 27%, il Pd precipita al 20%

Il trend sembra inarrestabile. Ogni giorno che passa, in questa campagna elettorale, più Enrico Letta e la sinistra strepitano contro il “pericolo democratico” derivante dall’ascesa del centrodestra, più Fratelli d’Italia cresce, con una media di quasi un punto in più a rilevazione. Due giorni fa FdI era stimato al 26,5%, ieri l’ultimo sondaggio Swg dava il partito di Giorgia Meloni al record “storico” del 27%, secondo quanto riportato nella rilevazione diffusa ieri sera dal tg La7. Secondo il sondaggio Swg, il centrodestra è dato al 47,2% e il centrosinistra, stimato al 27,5%, avrebbe un distacco di quasi 20 punti. Un divario sempre più marcato e sempre più difficile da colmare, per la sinistra, con i suoi vetusti e ridicoli argomenti sul ritorno del fascismo e sulla deriva autoritaria…

Sondaggio Swg, FdI vola al 27% e stacca ancora il Pd

Nel dettaglio, dietro Fratelli d’Italia c’è il partito di Enrico Letta al 20,4%, seguito da Lega al 12,1%; M5S al 12,0%;, Azione-Italia Viva al 7,5%), Fi al 6,7% e Verdi e Sinistra al 4%. ‘Noi moderati’, la terza gamba del centrodestra, arriva a 1,4%, mentre Impegno civico di Luigi Di Maio è all’1 per cento.

Aumenta anche il distacco tra i due poli anche nelle rilevazioni del sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Nel dettaglio, FdI resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Pd al 21,2% (21,9%). M5S supera la Lega che registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). FI è al 7,9%; Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1% . Mentre la quota di indecisi e astenuti è al 41%.