Paura a bordo, bora straordinaria a Ravenna rompe gli ormeggi di una nave da crociera (video)

L’ondata di maltempo semina il panico su una nave da crociera. Una bufera di bora che si è scatenata sul centro Italia non allenta la sua morsa. E mentre nelle Marche nuovi nubifragi e un tornado si sono abbattuti nel pomeriggio sulla Regione – complicando soccorsi e ricerche – a Ravenna una nave da crociera norvegese, regolarmente attraccata al Terminal Crociere di Porto Corsini, ha rotto gli ormeggi. Rischiando di finire contro le banchine del terminal. Attimi di paura e di tensione, tra gli oltre 800 passeggeri a bordo, che hanno assistito all’intervento di ben 5 rimorchiatori messi in campo per evitare la collisione.

Bora a Ravenna, nave da crociera rompe gli ormeggi

Sì, perché ci sono voluti cinque rimorchiatori e 4 ore di operazioni – rese ancora più complesse dal maltempo – per il recupero e la messa in sicurezza della nave da crociera Viking Sea. Un’imbarcazione battente bandiera norvegese, che ospita 870 passeggeri e circa 200 membri dell’equipaggio. Oltre mille persone a bordo, alle prese con una situazione meteo eccezionalmente avversa. Una furia della natura che ha seminato il panico tra turisti e personale in servizio. Tutti in balia di raffiche di bora straordinarie, che spingevano lateralmente la nave contro la scogliera.

Ravenna, 5 rimorchiatori e 4 ore di operazioni per mettere la nave da crociera in sicurezza

Una forza, quella sprigionata dai venti e dal mare in burrasca, che solo l’intervento dei soccorsi della capitaneria è riuscito a contenere. Riportando la nave in parallelo alla banchina. E ottenendo che l’imbarcazione mantenesse una posizione di sicurezza. «Successivamente – spiega infatti nel dettaglio Ravenna Today – quando il vento è diminuito di intensità», i mezzi arrivati in soccorso sono riusciti a riavvicinare la nave alla banchina. «Attraverso una complessa manovra, con tre rimorchiatori in spinta sulla fiancata, e due a tirare i cavi sul lato opposto».

Paura a bordo, ma ora l’imbarcazione è in sicurezza

La nave da crociera Viking Sea, infatti, che alle ore 8 era regolarmente ormeggiata (ormeggio sud) al Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna, si è allontanata dalla propria posizione per le bordate di vento forte provenienti da nord. Raffiche di intensità assolutamente straordinaria. Per fortuna, come ha reso noto l’Autorità Portuale di Ravenna, sono prontamente intervenuti la Capitaneria di Porto e i servizi tecnico nautici (rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori). Che hanno dato supporto alla nave, che è ora in sicurezza. E costantemente monitorata.

Bordate di vento forte provenienti da nord, di intensità assolutamente straordinaria

Dunque, non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri, che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. E con la Viking Sea da tempo riormeggiata nella propria posizione – e che, quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna – che ha rivolto «un sentito ringraziamento a Capitaneria di Porto. Piloti. Rimorchiatori ed ormeggiatori per la pronta risposta data. Consentendo di affrontare con sicurezza e celerità una situazione del tutto eccezionale – sottolinea l’Autorità portuale di Ravenna –». Infine, «un grazie anche al terminalista e a tutta la comunità portuale, che ha compreso le difficoltà generate per il porto e per la nave ormeggiata al terminal passeggeri, da queste eccezionali condizioni meteo».