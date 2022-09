Monica Cirinnà bocciata dalle urne: «Vado a raccogliere le olive nella mia fattoria»

Trovarsi all’improvviso fuori dal Parlamento non è facile. E di “vittime”, in questa tornata elettorale, ce ne sono state parecchie. Ma un nome spicca sugli altri ed è quello di Monica Cirinnà. Da sempre divide il popolo social, una gran fetta di navigatori la bersaglia da un bel po’ di anni. Ora tutti si chiedono che cosa farà, visto che è stata sconfitta e di voti non ne ha racimolati a sufficienza.

Monica Cirinnà e la vendemmia

Lei lo svela in un’intervista a ”Repubblica”. La domanda è d’obbligo. «Lei ha perso la sfida all’uninominale a Roma ed è fuori dal Senato dove era da nove anni. Cosa farà?». Monica Cirinnà risponde che ha sempre vissuto del suo lavoro. «Ho finito la vendemmia», aggiunge. «E tra poco a Capalbio in fattoria si raccoglieranno le olive». Però poi tranquillizza i suoi fan: «Non lascerò la politica. Voglio mettermi alla guida della rinascita del Pd». A mo’ di Sibilla cumana dice: «Il governo durerà poco e va contrastato».

«Avevo la certezza che fosse un salto nel vuoto»

Ecco che dà la sua ricetta ai dem. A suo avviso, il Pd «deve ripartire dalle donne e dai giovani. Questo gruppo dirigente fatto solo da uomini, che si sono tutti collocati in Parlamento, deve fare un passo indietro». La sua è stata una candidatura senza paracadute. «Avevo la certezza che fosse un salto nel vuoto. L’ho fatto lo stesso per onorare un patto esistenziale che ho con tante persone che si rispecchiano nella mia azione politica», In particolare, «quelle centinaia di ragazzine che mi scrivono da tutta Italia, che non hanno il coraggio di dire ai genitori che sono lesbiche e si aspettano da me di poter ottenere più diritti».

La vicenda della cuccia del cane

Poi la Cirinnà si sofferma sulla vicenda dei soldi nella cuccia del cane. «Sicuramente ha influito e sicuramente c’è fuoco amico in quella partita. So che sono divisiva e che do fastidio. E so che la mia sconfitta fa contente tante persone, ma non si libereranno facilmente di me».