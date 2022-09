Migranti, ieri 12 sbarchi a Lampedusa: così Ong e scafisti batteranno il record dei 100.000 arrivi

Migranti, siamo al collasso. E stando a report e riscontri della cronaca quotidiana degli sbarchi, non potrà che andare peggio. Il boom degli arrivi via mare moltiplica i suoi numeri, il mese di agosto appena concluso ha tirato le somme: cifre da capogiro. Se infatti fino a qualche giorno fa il Viminale aveva registrato dall’inizio dell’anno 58.451 approdi – 20.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e tre volte tanto il 2019 – solo il 27 agosto sono sbarcati nei porti in 1.909, con il calcolatore andato in tilt. Non solo: come la matematica insegna, anche invertendo l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia: Ong, scafisti e migranti che prendono di mira le nostre coste sono sempre per lo più tunisini, egiziani e cittadini del Bangladesh: insomma, non esattamente profughi in fuga dalle guerre…

Migranti, record di sbarchi. E non può che andare peggio…

E il conto è presto fatto: a tirare le somme ha provveduto oggi Fausto Biloslavo che sul Giornale. Il noto inviato di guerra (a dimostrazione che di guerra trattasi) quantifica caos e allarme e riporta: «Se andiamo avanti a questi ritmi di sbarco arriveremo a fine anno a 90mila-100mila migranti. Non solo: i trafficanti che utilizzano semplici velieri dalla Turchia incassano fino a 1 milione di euro a viaggio, a seconda di quante persone riescono a far salire a bordo. Secondo le deposizioni degli stessi migranti sborserebbero fra gli 8.000 e i 9.000 euro per arrivare in Italia». Calcoli allarmanti su cui, chi è in prima linea al quotidiano milanese spiega: «Solo l’ultima settimana ne abbiamo contati 7.800, compresi quelli imbarcati sulle navi delle Ong che attendono il Pos (un porto sicuro italiano nda). In tutto ci sono stati 221 eventi in mare: un incubo»…

Migranti, tra Ong, pescherecci, velieri, barchini e barconi: ecco cosa ci aspetta

E non che le previsioni per l’immediato futuro alleggeriscano la situazione. Come scrive sempre Il Giornale: «Le stime di inizio estate che si basavano anche sulle informazioni e analisi dell’intelligence ipotizzavano 77.000 arrivi a fine anno. Adesso si stanno rivedendo le previsioni dopo le impennate di luglio e agosto con l’aumento delle partenze da Est. Il rischio è che si arrivi a sfiorare i 100mila sbarchi in tutto il 2022». Al netto di pescherecci, velieri, barchini e barconi che scaricano migranti anche tra i bagnanti in spiaggia – come accaduto martedì con un veliero arrivato nel Siracusano – tra Ocean Viking di Sos Mediterranee, Geo Barents di Medici senza frontiere, Sea Eye e compagnia cantante delle Ong, grazie al coordinamento assicurato dal centro di smistamento di Alarm Phone, gli arrivi record di agosto (15.733) – che hanno già battuto i traguardi di luglio (13.802) – anticipano eloquentemente quel che ci aspetta nei prossimi consuntivi…

Solo ieri a Lampedusa altri 12 sbarchi: gli scafisti continuano a sfregarsi le mani

Se a tutto ciò aggiungiamo che, solo ieri a Lampedusa, si sono registrato altri 12 sbarchi, allora il conto è presto fatto: la rotta degli sbarchi, tra Viminale che accoglie e concede porti a gogò. Malta che continua imperterrita a fare spallucce. Europa silente e la polveriera Libia, potrebbe arrivare al traguardo dei 100mila sbarchi in tutto il 2022. Con sommo gaudio degli scafisti, che non smettono di sfregarsi le mani alla prospettiva di un trend ininterrotto che, a suon di «1 milione di euro a viaggio», continuano ad assicurarsi affari d’oro (sulle nostre spalle)…