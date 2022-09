Meloni ambientalista: chi l’ha detto che l’ecologia è di sinistra? L’impegno contro l’emergenza climatica

“Oggi la sfida più grande che trova impegnata la nostra generazione è certamente l’emergenza climatica. Le sue conseguenze, purtroppo, sono già su di noi e sono conseguenze terribili, lo stiamo imparando sulla nostra pelle. Sono i conservatori ad avere l’approccio più efficace, generoso e meno conflittuale e utopistico…”. Con queste parole Giorgia Meloni, ospite di un webinar dal titolo ‘L’ecologia conservatrice e la sfida dell’emergenza climatica’, promosso dall’europarlamentare di Fdi Nicola Procaccini, rivendica alla destra il tema della difesa dell’ambiente e del rispetto della natura. ”La difesa dell’ambiente -ha aggiunto – è uno segni particolari iscritti da sempre nella carta d’identità della destra italiana”.

“Le sinistre hanno occupato militarmente il tema dell’ecologia”

“Purtroppo – ha spiegato – nel corso degli anni più recenti le sinistre hanno occupato militarmente il tema dell’ecologia, deformandola a proprio uso e consumo, rendendola una sorta di surrogato dell’ideologia nella quale avevano creduto e militato fino alla caduta del muro di Berlino….”. ”Da qui -ha sottolineato – l’odio per la libertà economica, l’odio per le patrie, la violenza massimalista con cui si pretende di imporre certe scelte autoritarie che sono irrazionali”.

Meloni firma la dichiarazione per l’azione del centrodestra in favore delle emissioni zero

Meloni ha rivendicato le sue battaglie ambientaliste come presidente di Fdi e a Bruxelles, nelle vesti di presidente dell’Ecr. E ha firmato in diretta la ‘dichiarazione per l’azione climatica del centrodestra’ leggendo ad alta voce il testo integrale, nel quale si sottolinea che “bisogna raggiungere emissioni globali nette pari a zero entro la metà di questo secolo”, ma ”va fatto in un modo che stimoli la crescita e le opportunità di lavoro nelle nostre comunità e che diffonda prosperità alleviando la povertà in tutto il mondo”.