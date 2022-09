Meloni al Tg2Post: “La mia vittoria sarebbe un riscatto per chi ha dovuto sempre abbassare la testa”(video)

“Lei potrebbe essere la prima donna Presidente del Consiglio donna della storia repubblicana: è un riscatto per tutte le donne italiane?” La domanda a Giorgia Meloni al Tg2Post la porge il direttore Gennaro Sangiuliano. La leader di FdI ha uno sguardo intenso e medita a fondo prima di rispondere: “Direttore, non solo per le donne. Sarebbe un riscatto per tanta gente”. Una risposta in poche battute estremamente significative.

Meloni: “Un riscatto per le persone sempre trattate come figli di un Dio minore”

Giorgia Meloni ammette, sì la parola giusta è riscatto. Ma non solo per una questione genere, la storia è molto più ampia “Sarebbe un riscatto per tantissima gente che in questa Nazione ha divuto per decenni abbassare la testa. Un per tutte le persone che la vedevano in modo diverso dal mainstream e dal sistema di potere dominante. Un riscatto per tutte le persone normali che pensavano cose di buon senso e che sono state trattate sempre da ‘figli di un Dio minore’. Un riscatto per la democrazia. Un riscatto per la maggioranza”.

“Il mainstream ci ha dipinti come mostri”

Giorgia Meloni in questa campagna elettorale aggressiva nei suoi confronti si è più volte spesa contro il mainstream “che ci ha dipinti come mostri”. Il pensiero corrente e dominante nei giornaloni di riferimento della sinistra, che ha demonizzato tutto un mondo, un ambiente, è arrivato a giustificare le provocazioni di piazza contro i comizi di FdI. Affermando che “è il sale della democrazia”. Un mainstream che arriva a demonizzare le forze dell’ordine, che in questi ultimi giorni, dopo reiterati allarmi violenti, hanno impedito ai facinorosi di avvicinarsi al palco della Meloni. Un mainstream che ripete pappagallescamente il ritornello della catastrofe economica se il centrodestra andrà al potere. Ecco, ha ragione Giorgia. La sua vittoria e quella di FdI saranno, si spera, un riscatto, anche dalle nefandezze ripetute troppo spesso per essere vere.