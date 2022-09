M5S, Grillo si defila e Conte corre a Genova: «Beppe, c’è entusiasmo intorno a noi»

Era desaparecido, invece c’è e lotta insieme a loro. Parliamo di Beppe Grillo, riesumato e restituito a questo scampolo di campagna elettorale da Giuseppe Conte in visita a Genova. Nessun enfasi nelle parole dell’ex-premier, che quasi presenta l’incontro con l’Elevato alla stregua di un evento casuale. «Ero a Genova, ci siamo fermati con i cittadini liguri, e prima di partire anche un rapido saluto da Beppe Grillo. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale», ha detto dagli schermi di RaiDue. Come a dire “passavo di qui per caso e mi son detto…“. Ironia a parte, è fin troppo evidente che Grillo si è abbastanza defilato.

Grillo si è eclissato

E sarebbe il caso di capire se è stata una sua scelta o un’esplicita richiesta di Giuseppi, che la campagna elettorale la sta facendo in prima persona e senza figure ingombranti intorno. Come quella di Grillo, appunto, o del ritrovato Alessandro Di Battista, che fa il battitore semi-libero, soprattutto in funzione anti-Di Maio. I due – Conte e Grillo -, assicura il primo, si sentono spesso al telefono. «Direi quotidianamente», puntualizza il leader pentastellato. Ma di cosa hanno parlato i due? «Non di risultati o di sondaggi», assicura l’ex-premier senza rinunciare a sottolineare che «c’è grande entusiasmo intorno al Movimento».

Il tweet di Giuseppi

E Grillo? «È un grande esperto di comunicazione – premette Conte -. Lo conosciamo: è un appassionato, anzi è un antesignano di ambiente, di biodiversità, parliamo molto di questi temi». Insomma, progetti futuri e impegno a realizzare il 1oo per cento del programma grillino. «Abbiamo un progetto di trasformazione della società», aggiunge Giuseppi. Alla fine, a suggello dell’incontro, resta un doppio tweet dall’identico hastag (#dallapartegiusta). Quello di Conte è postato sotto una foto che lo riprende di spalle insieme a Grillo mentre guardano il mare, non sappiamo se con «quella faccia un po’ così e quell’espressione un po’ così che abbiano noi che abbiamo visto Genova».